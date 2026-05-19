Internet all'estero: restare connessi diventa più conveniente, ecco come fare

Con le eSIM di Airalo è possibile assicurarsi un piano dati per avere Internet all’estero, in modo da restare connessi durante un viaggio o anche un soggiorno prolungato.
È il momento giusto per attivare una delle offerte di Airalo: per tutti i nuovi utenti, infatti, oggi è disponibile uno sconto extra del 15% grazie al codice sconto ESIMTECH15.
Per sfruttare le offerte basta visitare il sito ufficiale di Airalo, qui di sotto.
Come scegliere l’eSIM giusta
Per attivare una nuova eSIM con Airalo è sufficiente seguire questa procedura:
- raggiungere il sito ufficiale di Airalo da cui è possibile accedere a tutte le promozioni in corso
- utilizzare la barra di ricerca presente in home page per navigare tra le offerte e scegliere il Paese o la regione per cui si ha bisogno di un piano eSIM; sono disponibili anche piani globali
- dopo aver effettuato la scelta, sarà possibile accedere all’elenco dei piani eSIM disponibili; a questo punto basterà scegliere il piano desiderato considerando costi, Giga e durata
- completare l’attivazione online del piano eSIM e seguire la procedura per installare la SIM nel proprio smartphone (è necessario avere un modello compatibile con le SIM virtuali)
- una volta che lo smartphone si connetterà alla rete nel Paese estero selezionato, il piano eSIM si attiverà e sarà possibile continuare a navigare anche all’estero
Per accedere subito a tutte le offerte basta seguire il link qui di sotto. In via promozionale, con il codice ESIMTECH15, è possibile attivare le eSIM di Airalo sfruttando uno sconto del 15% sul costo del servizio. L’offerta è valida solo per un breve periodo e rappresenta la soluzione giusta per poter contare su tanti Giga all’estero e restare connessi con costi ridotti.