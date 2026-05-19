Internet all'estero: restare connessi diventa più conveniente, ecco come fare

Con le eSIM di Airalo è possibile assicurarsi un piano dati per avere Internet all’estero, in modo da restare connessi durante un viaggio o anche un soggiorno prolungato.

È il momento giusto per attivare una delle offerte di Airalo: per tutti i nuovi utenti, infatti, oggi è disponibile uno sconto extra del 15% grazie al codice sconto ESIMTECH15.

Per sfruttare le offerte basta visitare il sito ufficiale di Airalo, qui di sotto.

Come scegliere l’eSIM giusta

Per attivare una nuova eSIM con Airalo è sufficiente seguire questa procedura:

raggiungere il sito ufficiale di Air alo da cui è possibile accedere a tutte le promozioni in corso

alo da cui è possibile accedere a tutte le promozioni in corso utilizzare la barra di ricerca presente in home page per navigare tra le offerte e scegliere il Paese o la regione per cui si ha bisogno di un piano eSIM; sono disponibili anche piani globali

presente in home page per e scegliere il Paese o la regione per cui si ha bisogno di un piano eSIM; sono disponibili anche piani globali dopo aver effettuato la scelta, sarà possibile accedere all’ elenco dei piani eSIM disponibili; a questo punto basterà scegliere il piano desiderato considerando costi, Giga e durata

a questo punto basterà scegliere il piano desiderato considerando e completare l’ attivazione online del piano eSIM e seguire la procedura per i nstallare la SIM nel proprio smartphone (è necessario avere un modello compatibile con le SIM virtuali)

e seguire la procedura per i (è necessario avere un modello compatibile con le SIM virtuali) una volta che lo smartphone si connetterà alla rete nel Paese estero selezionato, il piano eSIM si attiverà e sarà possibile continuare a navigare anche all’estero

Per accedere subito a tutte le offerte basta seguire il link qui di sotto. In via promozionale, con il codice ESIMTECH15, è possibile attivare le eSIM di Airalo sfruttando uno sconto del 15% sul costo del servizio. L’offerta è valida solo per un breve periodo e rappresenta la soluzione giusta per poter contare su tanti Giga all’estero e restare connessi con costi ridotti.