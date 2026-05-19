 Internet all'estero: restare connessi diventa più conveniente, ecco come fare
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Internet all'estero: restare connessi diventa più conveniente, ecco come fare

Con Airalo e le sue eSIM è possibile avere Internet all'estero e restare connessi in viaggio: per i nuovi utenti oggi c'è uno sconto del 15%.
Internet all'estero: restare connessi diventa più conveniente, ecco come fare
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Con Airalo e le sue eSIM è possibile avere Internet all'estero e restare connessi in viaggio: per i nuovi utenti oggi c'è uno sconto del 15%.
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Con le eSIM di Airalo è possibile assicurarsi un piano dati per avere Internet all’estero, in modo da restare connessi durante un viaggio o anche un soggiorno prolungato.

È il momento giusto per attivare una delle offerte di Airalo: per tutti i nuovi utenti, infatti, oggi è disponibile uno sconto extra del 15% grazie al codice sconto ESIMTECH15.

Per sfruttare le offerte basta visitare il sito ufficiale di Airalo, qui di sotto.

Accedi qui alle offerte di Airalo

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Come scegliere l’eSIM giusta

Per attivare una nuova eSIM con Airalo è sufficiente seguire questa procedura:

  • raggiungere il sito ufficiale di Airalo da cui è possibile accedere a tutte le promozioni in corso
  • utilizzare la barra di ricerca presente in home page per navigare tra le offerte e scegliere il Paese o la regione per cui si ha bisogno di un piano eSIM; sono disponibili anche piani globali
  • dopo aver effettuato la scelta, sarà possibile accedere all’elenco dei piani eSIM disponibili; a questo punto basterà scegliere il piano desiderato considerando costi, Giga e durata
  • completare l’attivazione online del piano eSIM e seguire la procedura per installare la SIM nel proprio smartphone (è necessario avere un modello compatibile con le SIM virtuali)
  • una volta che lo smartphone si connetterà alla rete nel Paese estero selezionato, il piano eSIM si attiverà e sarà possibile continuare a navigare anche all’estero

Per accedere subito a tutte le offerte basta seguire il link qui di sotto. In via promozionale, con il codice ESIMTECH15, è possibile attivare le eSIM di Airalo sfruttando uno sconto del 15% sul costo del servizio. L’offerta è valida solo per un breve periodo e rappresenta la soluzione giusta per poter contare su tanti Giga all’estero e restare connessi con costi ridotti.

Accedi qui alle offerte di Airalo

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 19 mag 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
19 mag 2026
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