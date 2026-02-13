 Amazon Leo: aumenta il numero di satelliti in orbita
Amazon ha lanciato 32 satelliti della costellazione Leo con il razzo Ariane 64 di Arianespace e ottenuto l'autorizzazione per altri 4.504 satelliti.
Business Internet
Arianespace

Amazon ha aggiunto altri 32 satelliti alla costellazione Leo. Ieri sera è stato completata con successo la missione LE-01, la prima con il razzo Ariane 64 di Arianespace. Finora erano stati utilizzati i razzi Atlas V di United Launch Alliance (ULA) e Falcon 9 di SpaceX. L’azienda di Seattle ha ottenuto anche l’autorizzazione per altri 4.504 satelliti.

Amazon Leo cresce, dubbi sulle scadenze

Leo è il diretto concorrente di Starlink. A differenza di SpaceX che sfrutta i suoi razzi Falcon 9, Amazon non può ancora utilizzare il razzo New Glenn di Blue Origin (altra azienda di Jeff Bezos), quindi ha sottoscritto contratti con terze parti. I satelliti sono stati portati in orbita da ULA con Atlas V (5 lanci su 9 prenotati) e SpaceX con Falcon 9 (3 lanci su 13 prenotati). Ieri è stato utilizzato il razzo Ariane 64 di Arianespace (primo lancio su 18 prenotati). Il lancio è avvenuto dal Guiana Space Center (Guiana francese).

Ariane 64 è la versione più potente del razzo con quattro booster laterali. Ha rilasciato in orbita 32 satelliti, portando il numero totale della costellazione a 212. I 32 satelliti sono stati rilasciati a circa 465 Km di altitudine. Dopo i necessari test verranno portati a circa 630 Km di altitudine.

Considerati i ritardi nello sviluppo degli altri razzi (sono previsti 38 lanci con Vulcan Centaur e 24 lanci con New Glenn), Amazon ha chiesto alla FCC di prorogare la scadenza per il lancio del 50% dei satelliti entro luglio 2026. Non è arrivata ancora la risposta, ma la commissione ha invece autorizzato il lancio di altri 4.504 satelliti.

È previsto il lancio di 1.292 satelliti di prima generazione in orbita polare e 3.212 satelliti di seconda generazione che utilizzeranno le frequenze in banda Ku, Ka e V.

Entro marzo dovrebbero essere lanciati 45 satelliti con il razzo Vulcan Centaur di ULA. Durante il lancio di satelliti militari è stata rilevata un’anomalia ad uno dei quattro booster laterali, quindi non è certo il rispetto delle tempistiche.

Fonte: Amazon

Pubblicato il 13 feb 2026

Link copiato negli appunti

