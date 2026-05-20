Con Saily Ultra navighi senza roaming in tutto il mondo a prezzo onesto

Saily Ultra è il piano perfetto per rimanere connesso quando viaggi e navigare senza roaming in tutto il mondo a prezzo onesto. Tu devi solo Attivare l’abbonamento che fa al caso tuo tra quelli disponibili. Installa poi la eSIM sul tuo smartphone poco prima del viaggio. Il piano dati incluso si attiva non appena arrivi a destinazione. Grazie alla praticissima app multi-device hai tutto sempre sotto controllo.
Inserendo il Coupon PUNTO10 ottieni un extra sconto interessante sul tuo primo ordine come regalo di benvenuto. In questo modo risparmi già e viaggi ancora più felice. Sì, perché inclusi nella tua eSIM trovi anche funzionalità di sicurezza e ottimizzazione. Dai un’occhiata a tutto quello che include questa soluzione.
Cosa include Saily Ultra
Saily Ultra è il piano dati di fascia più alta con un’ampia gamma di vantaggi incredibili per viaggiare al sicuro e senza stress. Grazie al piano dati globale illimitato, l’8% di cashback in crediti, assistenza prioritaria e abbonamento mensile gratuito a NordVPN stai completamente sicuro online, anche all’estero. Attivalo subito.
Scegliendo uno dei tre piani Ultra ottieni tantissimi vantaggi:
- accesso alle lounge aeroportuali;
- servizio di fast-track;
- benefit per volo in ritardo;
- buono Uber da US$ 5;
- Strumenti avanzati per la sicurezza online:
- NordVPN;
- NordPass;
- NordLocker;
- Incogni;
- Assistenza prioritaria;
- Posizione virtuale;
- Blocco annunci;
- Protezione web;
- 8% di cashback in crediti Saily;
- Altri vantaggi in arrivo.
Ogni piano copre 121 destinazioni:
- Afghanistan
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Arabia Saudita
- Argentina
- Armenia
- Australia
- Austria
- Azerbaigian
- Bangladesh
- Belgio
- Bolivia
- Bosnia ed Erzegovina
- Brasile
- Bulgaria
- Cambogia
- Canada
- Cile
- Cina
- Cipro
- Colombia
- Corea del Sud
- Costa Rica
- Croazia
- Danimarca
- Ecuador
- Egitto
- El Salvador
- Emirati Arabi Uniti
- Estonia
- Fiji
- Filippine
- Finlandia
- Francia
- Georgia
- Germania
- Ghana
- Giamaica
- Giappone
- Gibilterra
- Giordania
- Grecia
- Guadalupa
- Guam
- Guatemala
- Guernsey
- Guyana francese
- Honduras
- Hong Kong
- India
- Indonesia
- Iraq
- Irlanda
- Islanda
- Isole Faroe
- Israele
- Italia
- Jersey
- Kazakistan
- Kosovo
- Kuwait
- La Riunione
- Lettonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Lussemburgo
- Macao
- Malaysia
- Malta
- Marocco
- Martinica
- Mauritius
- Messico
- Moldavia
- Monaco
- Montenegro
- Mozambico
- Nicaragua
- Nigeria
- Norvegia
- Nuova Zelanda
- Oman
- Paesi Bassi
- Pakistan
- Panama
- Paraguay
- Perù
- Polonia
- Porto Rico
- Portogallo
- Qatar
- Regno Unito
- Repubblica Ceca
- Repubblica Democratica Popolare Del Laos
- Repubblica Dominicana
- Romania
- Ruanda
- Saint Martin
- Saint-Barthélemy
- Samoa
- Serbia
- Singapore
- Slovacchia
- Slovenia
- Spagna
- Sri Lanka
- Stati Uniti
- Sudafrica
- Svezia
- Svizzera
- Tailandia
- Taiwan
- Tanzania
- Tunisia
- Turchia
- Ucraina
- Ungheria
- Uruguay
- Uzbekistan
- Vietnam