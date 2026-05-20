Con Saily Ultra navighi senza roaming in tutto il mondo a prezzo onesto

Saily Ultra è il piano perfetto per rimanere connesso quando viaggi e navigare senza roaming in tutto il mondo a prezzo onesto. Tu devi solo Attivare l’abbonamento che fa al caso tuo tra quelli disponibili. Installa poi la eSIM sul tuo smartphone poco prima del viaggio. Il piano dati incluso si attiva non appena arrivi a destinazione. Grazie alla praticissima app multi-device hai tutto sempre sotto controllo.

Inserendo il Coupon PUNTO10 ottieni un extra sconto interessante sul tuo primo ordine come regalo di benvenuto. In questo modo risparmi già e viaggi ancora più felice. Sì, perché inclusi nella tua eSIM trovi anche funzionalità di sicurezza e ottimizzazione. Dai un’occhiata a tutto quello che include questa soluzione.

Cosa include Saily Ultra

Saily Ultra è il piano dati di fascia più alta con un’ampia gamma di vantaggi incredibili per viaggiare al sicuro e senza stress. Grazie al piano dati globale illimitato, l’8% di cashback in crediti, assistenza prioritaria e abbonamento mensile gratuito a NordVPN stai completamente sicuro online, anche all’estero. Attivalo subito.

Scegliendo uno dei tre piani Ultra ottieni tantissimi vantaggi:

accesso alle lounge aeroportuali;

aeroportuali; servizio di fast-track ;

; benefit per volo in ritardo ;

; buono Uber da US$ 5;

da US$ 5; Strumenti avanzati per la sicurezza online : NordVPN; NordPass; NordLocker; Incogni;

: Assistenza prioritaria ;

; Posizione virtuale ;

; Blocco annunci ;

; Protezione web ;

; 8% di cashback in crediti Saily;

in crediti Saily; Altri vantaggi in arrivo.

Ogni piano copre 121 destinazioni:

Afghanistan

Albania

Algeria

Andorra

Arabia Saudita

Argentina

Armenia

Australia

Austria

Azerbaigian

Bangladesh

Belgio

Bolivia

Bosnia ed Erzegovina

Brasile

Bulgaria

Cambogia

Canada

Cile

Cina

Cipro

Colombia

Corea del Sud

Costa Rica

Croazia

Danimarca

Ecuador

Egitto

El Salvador

Emirati Arabi Uniti

Estonia

Fiji

Filippine

Finlandia

Francia

Georgia

Germania

Ghana

Giamaica

Giappone

Gibilterra

Giordania

Grecia

Guadalupa

Guam

Guatemala

Guernsey

Guyana francese

Honduras

Hong Kong

India

Indonesia

Iraq

Irlanda

Islanda

Isole Faroe

Israele

Italia

Jersey

Kazakistan

Kosovo

Kuwait

La Riunione

Lettonia

Liechtenstein

Lituania

Lussemburgo

Macao

Malaysia

Malta

Marocco

Martinica

Mauritius

Messico

Moldavia

Monaco

Montenegro

Mozambico

Nicaragua

Nigeria

Norvegia

Nuova Zelanda

Oman

Paesi Bassi

Pakistan

Panama

Paraguay

Perù

Polonia

Porto Rico

Portogallo

Qatar

Regno Unito

Repubblica Ceca

Repubblica Democratica Popolare Del Laos

Repubblica Dominicana

Romania

Ruanda

Saint Martin

Saint-Barthélemy

Samoa

Serbia

Singapore

Slovacchia

Slovenia

Spagna

Sri Lanka

Stati Uniti

Sudafrica

Svezia

Svizzera

Tailandia

Taiwan

Tanzania

Tunisia

Turchia

Ucraina

Ungheria

Uruguay

Uzbekistan

Vietnam