Fastweb pronta a cambiare identità: nuovo logo e addio Vodafone?

La redazione di MondoMobileWeb ha svelato quello che potrebbe essere il nuovo logo di Fastweb. Anzi, sarebbe meglio scrivere i nuovi loghi, perché ce ne sono tre, ognuno dei quali proposto in diverse colorazioni, tutti depositati da marzo in poi presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Eccoli.

Quale sarà il nuovo logo di Fastweb?

Il primo è una F stilizzata, il secondo mantiene entrambe le lettere Fw che già oggi identificano l’operatore, mentre il terzo è sostanzialmente un simbolo grafico che può richiamare alla mente l’identità visiva del gruppo Swisscom che controlla la telco.

Potrebbe essere dunque abbandonata la combinazione di colori giallo-nero che da sempre contraddistingue la società, in favore delle tinte visibili qui sopra, ognuna da utilizzare in un ambito specifico. Ricordiamo che oggi queste aziende non si occupano più solo ed esclusivamente di telecomunicazioni, ma hanno esteso il loro raggio d’azione ad altri ambiti e mercati, a partire da quello dell’energia, fino ad arrivare alle assicurazioni.

Un eventuale rebranding si tradurrebbe quasi inevitabilmente nell’abbandono del marchio Vodafone per quanto riguarda l’Italia. Oggi le due entità continuano a operare in modo indipendente, ma sono formalmente unite sotto la bandiera di Fastweb + Vodofone. Va specificato che non ci sono conferme ufficiali e che quanto riportato e mostrato qui arriva dalle informazioni riportate da un’altra fonte, citata in apertura e a fondo articolo.

Nuovi equilibri per il marcato degli operatori

L’impressione è che si possa assistere, nel prossimo periodo, a un generale riassetto dell’ecosistema telco in Italia. Da una parte c’è l’ipotesi di dire addio a un protagonista storico come Vodafone, dall’altra c’è invece Poste Italiane che ormai punta apertamente all’acquisizione di TIM e quest’ultima che ha già annunciato di voler lanciare l’offerta Premium affiancando servizi extra alla connettività, continuando dunque a essere presente sul mercato anche in futuro.