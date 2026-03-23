Poste Italiane offre 10,8 miliardi per comprare TIM

Poste Italiane ha presentato un’offerta pubblica di acquisto e scambio (Opas) volontaria di 10,8 miliardi di euro per l’acquisto dell’intero capitale di TIM. Dopo il perfezionamento dell’operazione finanziaria (entro fine 2026) è previsto il delisting di TIM da Euronext Milan. Recentemente è avvenuto il passaggio dei clienti PosteMobile dalla rete Vodafone alla rete TIM.

Dettagli dell’offerta e sviluppi futuri

A fine marzo 2025, Poste Italiane era diventato il primo azionista di TIM con il 24,81%. All’inizio di dicembre 2025 ha acquisito da Vivendi un’ulteriore quota del 2,51% arrivando così al 27,32% delle azioni ordinarie TIM, corrispondente al 19,61% del capitale sociale.

Il consiglio di amministrazione ha approvato ieri il lancio di un’offerta pubblica di acquisto e scambio (Opas) volontaria e totalitaria su TIM per una somma di circa 10,8 miliardi di euro. In dettaglio, agli azionisti di TIM verrà offerta una componente in denaro di 0,167 euro per azione e una componente in titoli pari a 0,0218 azioni di Poste di nuova emissione. Gli azionisti riceveranno quindi 109 azioni di Poste per ogni 5.000 azioni di TIM consegnate e un conguaglio cash di 835,00 euro. Rispetto al prezzo delle azioni TIM del 20 marzo c’è un premio del 9,01%.

L’operazione dovrà ovviamente ricevere tutte le autorizzazioni previste, tra cui quelli di Banca d’Italia, CONSOB, autorità antitrust e Presidenza del Consiglio dei Ministri (golden power). L’Opas sarà valida se l’adesione da parte degli azionisti TIM arriverà al 66,67% del capitale sociale.

L’obiettivo di Poste Italiane è aggiungere gli importanti asset di TIM alla propria piattaforma, tra cui rete fissa e mobile, e infrastruttura cloud e data center. Il gruppo combinato avrebbe ricavi aggregati per circa 26,9 miliardi di euro e oltre 150.000 dipendenti.

Poste Italiane evidenzia inoltre la dimensione della rete distribuiva fisica (quasi 13.000 uffici postali, oltre 4.000 punti vendita TIM e oltre 49.000 partner terzi) e il successo dell’app P con oltre 4 milioni di utenti attivi al giorno. L’app verrà sfruttata per integrare i servizi di TIM.