La Super App di Poste Italiane fa registrare un nuovo record

Bisogna ammetterlo, alla fine ha avuto ragione Poste Italiane. Nonostante qualche prevedibile e comprensibile resistenza quando è stata annunciata la migrazione dei servizi BancoPosta e Postepay nella Super App, la nuova applicazione P sta raggiungendo (e forse superando) gli obiettivi prefissati dal gruppo. Oggi sono 4 milioni gli utenti giornalieri ed è stabilmente nella Top 10 dei download sugli store mobile di Android e iOS.

4 milioni di utenti al giorno per l’app di Poste Italiane

Abbiamo ricevuto in redazione un comunicato in cui l’amministratore delegato Matteo Del Fante sottolinea un aspetto in particolare. Un vantaggio che si manifesta non solo lato utente, ma anche e soprattutto direttamente negli uffici postali. Queste le sue parole.

La cosa che sta funzionando benissimo della nostra app è che ci sta aiutando a far lavorare meglio gli uffici postali. Quindi ci serve a prendere gli appuntamenti in ufficio, ci serve a dare delle informazioni base ai clienti che poi vengono in ufficio a chiudere il contratto. Quindi, stiamo arrivando a delle percentuali di clienti che noi chiamiamo scaldati dall’app molto significative.

In questa visione di Poste Italiane, l’app assume un ruolo che possiamo definire di preparazione a quanto avverrà poi uno volta giunti allo sportello. Contribuisce a velocizzare le operazioni a beneficio sia di chi si presenta in ufficio sia dell’operatore che prende in carico la pratica.

Il 30-40% di quello che noi chiudiamo nell’ufficio postale viene preparato dall’app e questo vuol dire aver supportato l’ufficio postale attraverso la tecnologia e mettersi nelle condizioni di essere gli unici che lo possono fare.

Nelle scorse settimane abbiamo dedicato un articolo ai risultati ottenuti nel 2025 dal gruppo. È stato messo in evidenza il segno positivo per quanto riguarda i numeri della logistica con 349 milioni di pacchi consegnati in un anno, ma senza fare alcun cenno a SPID, diventato a pagamento proprio all’inizio di gennaio.