Poste Italiane tra Super App, AI e pacchi (e SPID?)

Poste Italiane ha reso noti i risultati ottenuti nel corso del 2025 e aggiornato il piano per il 2026. Al di là dei dati finanziari (ricavi in crescita, tutti i numeri nel link a fondo articolo), qui ci concentriamo su aspetti che riguardano l’integrazione del digitale nell’attività del gruppo.
Il 2025 di Poste Italiane: l’applicazione e l’AI
Partiamo dalla Super App, quella che da qualche mese ha inglobato i servizi prima integrati nelle app BancoPoste e PostePay. La transizione si è conclusa e, stando a quanto dice l’amministratore delegato Matteo Del Fante, il volume complessivo degli utenti è cresciuto: oltre 4 milioni attivi ogni giorno e 16 milioni di download.
Non poteva mancare un cenno ai progetti legati all’intelligenza artificiale. Il gruppo la ritiene un
acceleratore chiave di crescita, affermando di volerla adottare con una visione
orientata al cliente e che
contribuisce a migliorare l’inclusività del servizio di assistenza, grazie al riconoscimento vocale biometrico.
Nessun cenno a SPID, tantissimo pacchi
Nessun cenno a SPID. Ricordiamo che è il provider numero uno per quanto riguarda l’identità digitale in Italia. Proprio a inizio 2026 ha scelto di renderlo a pagamento, sollevando parecchi malumori tra i cittadini. Da un rapido calcolo, abbiamo stimato che a regime le entrate extra conseguenti a questa decisione si aggirano intorno a 180 milioni di euro ogni anno.
Infine, Poste Italiane afferma di essere il primo operatore nel settore della logistica per numero di spedizioni gestite: 349 milioni di pacchi consegnati nel 2025. Chiudiamo con un estratto dalla dichiarazione di Del Fante.
Il 2025 è stato un anno eccezionale per Poste Italiane, abbiamo registrato i migliori risultati della nostra storia, caratterizzati da ricavi e redditività a livelli record. La performance è stata rilevante in tutte le aree di business grazie al contributo di una dinamica commerciale solida, una disciplina dei costi rigorosa e consistenti rendimenti del portafoglio investimenti.