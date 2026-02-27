Poste Italiane tra Super App, AI e pacchi (e SPID?)

Poste Italiane ha reso noti i risultati ottenuti nel corso del 2025 e aggiornato il piano per il 2026. Al di là dei dati finanziari (ricavi in crescita, tutti i numeri nel link a fondo articolo), qui ci concentriamo su aspetti che riguardano l’integrazione del digitale nell’attività del gruppo.

Il 2025 di Poste Italiane: l’applicazione e l’AI

Partiamo dalla Super App, quella che da qualche mese ha inglobato i servizi prima integrati nelle app BancoPoste e PostePay. La transizione si è conclusa e, stando a quanto dice l’amministratore delegato Matteo Del Fante, il volume complessivo degli utenti è cresciuto: oltre 4 milioni attivi ogni giorno e 16 milioni di download.

Non poteva mancare un cenno ai progetti legati all’intelligenza artificiale. Il gruppo la ritiene un acceleratore chiave di crescita , affermando di volerla adottare con una visione orientata al cliente e che contribuisce a migliorare l’inclusività del servizio di assistenza, grazie al riconoscimento vocale biometrico .

Nessun cenno a SPID, tantissimo pacchi

Nessun cenno a SPID. Ricordiamo che è il provider numero uno per quanto riguarda l’identità digitale in Italia. Proprio a inizio 2026 ha scelto di renderlo a pagamento, sollevando parecchi malumori tra i cittadini. Da un rapido calcolo, abbiamo stimato che a regime le entrate extra conseguenti a questa decisione si aggirano intorno a 180 milioni di euro ogni anno.

Infine, Poste Italiane afferma di essere il primo operatore nel settore della logistica per numero di spedizioni gestite: 349 milioni di pacchi consegnati nel 2025. Chiudiamo con un estratto dalla dichiarazione di Del Fante.