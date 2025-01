Fastweb + Vodafone è realtà: acquisizione completata

La prima notizia importante del 2025 nell’ambito delle telecomunicazioni è quella che riguarda la nascita di Fastweb + Vodafone. L’ultimo giorno dell’anno ha portato con sé il completamento dell’acquisizione di Vodafone Italia da parte di Swisscom, operazione annunciata in via ufficiale nel marzo scorso. Ecco quanto si legge nel comunicato stampa giunto in redazione.

L’integrazione di infrastrutture fisse e mobili di alta qualità nonché delle competenze ed asset complementari di Fastweb e Vodafone darà vita ad un operatore convergente leader del mercato italiano.

Swisscom annuncia la nascita di Fastweb + Vodafone

A seguito del closing, avvenuto il 31 dicembre 2024, prende ora il via il processo di integrazione che, stando agli obiettivi dichiarati, genererà un elevato valore per tutti gli stakeholder e, grazie alle economie di scala, a una struttura dei costi più efficiente . L’intenzione è anche quella di continuare ad investire in infrastrutture e innovazione, a beneficio del mercato, dei consumatori e delle imprese , combinando i punti di forza di Fastweb nella connettività fissa con la leadership di Vodafone Italia nei servizi mobili , arrivando così a offrire servizi convergenti innovativi a prezzi competitivi per le famiglie, le imprese e le Pubbliche Amministrazioni , diventando il punto di riferimento per la transizione digitale di tutti i clienti .

La neonata realtà può contare su più di 20 milioni di linee mobili e 5,6 milioni di linee fisse, senza dimenticare oltre 20.000 siti radiomobili e una rete fissa proprietaria da 74.000 km per assicurare una copertura nazionale (al 50% in FTTH). Di seguito le parole di Walter Renna, CEO di Fastweb + Vodafone.

Con il closing ufficiale si completa la più importante operazione di consolidamento degli ultimi anni sul mercato delle telecomunicazioni in Italia. Già a partire dai prossimi giorni lavoreremo per avviare il processo di integrazione tra le due società, liberarne rapidamente il potenziale e offrire ai clienti in tutti i segmenti di mercato servizi ancora più innovativi e dalle prestazioni elevate. Fastweb + Vodafone sarà un’azienda basata su una cultura improntata all’inclusione e trasparenza, al cui centro ci saranno le persone, la loro esperienza e competenza.

Le due società, Fastweb e Vodafone Italia, saranno gestite da un unico Executive Committee. Per quanto riguarda i marchi attualmente in uso (Fastweb, Vodafone e ho.), continueranno ad essere impiegati a livello commerciale. Da oggi è online il nuovo sito fastwebvodafone.it. Concludiamo con le parole di Christoph Aeschlimann, numero uno di Swisscom.