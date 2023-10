Fastweb ha una nuova guida: è il CEO Walter Renna

Come anticipato nel mese di marzo in occasione dell’annuncio ufficiale, a partire da oggi, 1 ottobre, 2023, Walter Renna è il nuovo CEO di Fastweb. Classe 1982, parte dell’azienda dall’ormai lontano 2008, eredita il ruolo ricoperto nell’ultimo decennio da Alberto Calcagno. Questo il suo commento.

Nonostante il contesto sempre più competitivo, Fastweb è riuscita negli anni ad affermarsi come realtà di riferimento, non solo per le connessioni fisse e mobili ultraveloci, ma anche come leader per la fornitura di servizi a valore aggiunto sempre più avanzati basati sul cloud, il 5G, e la cybersecurity.

Walter Renna è il nuovo CEO di Fastweb

Tra gli obiettivi da centrare, anche quelli legati all’integrazione dell’intelligenza artificiale nei processi aziendali, nonché nei prodotto e servizi offerti. Prosegue l’amministratore delegato.

Il mio obiettivo è proseguire su questa strada puntando sull’intelligenza artificiale e la sua progressiva integrazione all’interno dei processi e dei prodotti e servizi sviluppati per i nostri clienti, senza dimenticare la sostenibilità ambientale, che continuerà a guidare ogni nostra decisione di business. Nuove sfide che sono convinto potranno essere superate solo grazie allo spirito di squadra, alla dedizione e all’elevata professionalità dimostrate negli anni da tutte le persone di Fastweb che, con il loro lavoro, hanno contribuito significativamente alla crescita dell’azienda e a renderla sempre più solida facendo la differenza.

Nel comunicato stampa giunto in redazione si legge che Renna assume la responsabilità di guidare la società al fine di rafforzarne il posizionamento e la crescita attraverso lo sviluppo di prodotti e servizi sempre più performanti, mettendo al centro il controllo delle infrastrutture e lo sviluppo di piattaforme innovative per la trasformazione digitale delle famiglie, imprese e della pubblica amministrazione .

Laureato in economia all’Università di Bologna e con un Master of Science conseguito presso l’Università Bocconi di Milano, ha lavorato in passato come consulente M&A per KPMG. Come già scritto, si è unito a Fastweb nel 2008 come parte del team Strategia, dove nel 2018 ha poi assunto il ruolo di COO, dirigendo infine il gruppo Product Design and Delivery focalizzato su marketing, comunicazione, sviluppo dei prodotti e IT.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.