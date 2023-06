Fastweb regala 100 Giga al mese ad alcuni suoi clienti

Fastweb torna alla carica con una iniziativa promozionale molto speciale che renderà soddisfatti molti suoi clienti. L’operatore telefonico ha infatti deciso di regalare ad alcuni consumatori 100 Giga in più al mese senza costi aggiuntivi e, apparentemente, per sempre. In un periodo in cui si sente parlare sempre più spesso di aumenti tariffari per i clienti, come accaduto recentemente per la rimodulazione Vodafone di luglio 2023, Fastweb lancia una rimodulazione positiva.

Fastweb regala Giga ai clienti

L’operatore ha iniziato a comunicare ai clienti questo incremento del traffico Internet sia tramite SMS che tramite email a un numero limitato di clienti Fastweb Mobile, e il testo recita: “100 GIGA in più sul tuo plafond?! Eh si dal prossimo rinnovo inclusi sulla tua SIM! Per tutte le info https://gofw.it/100GIGA Consensi e privacy https://gofw.it/privacy”.

Il link dedicato porta all’area clienti MyFastweb con i dettagli del regalo, piuttosto chiari e senza sorprese: i clienti coinvolti in questa iniziativa riceveranno 100 Giga in più al mese a partire dal prossimo rinnovo dell’offerta. Non ci sarà alcun aumento del costo mensile, solo un incremento gratuito del traffico dati.

Il cliente non dovrà eseguire alcuna azione in quanto Fastweb provvederà con l’aggiunta automatica del traffico alla propria offerta Fastweb Mobile, e i Giga aggiuntivi saranno visibili nella voce Internet del contatore dedicato. In caso di cambio offerta all’interno del medesimo operatore, però, i 100 Giga verranno disattivati.

Naturalmente, la navigazione con questi Giga potrà avvenire sia in 4G che in 5G tramite reti TIM e WindTre a seconda della disponibilità nel luogo in cui ci si trova.