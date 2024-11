SONOFF MINI R4: l'interruttore Wi-Fi è in sconto su Amazon

Ecco una segnalazione molto interessante a tema domotica e che vale la pena riportare su queste pagine: su Amazon c’è SONOFF MINI R4 in sconto. È l’interruttore Wi-Fi scelto dagli addetti ai lavori per allestire le smart home, dotato tra le altre cose della modalità Detach relay per gestire gli stati degli interruttori esterni e del relè in modo separato separati.

L’offerta di Amazon per SONOFF MINI R4

Molto compatto nelle dimensioni (39,5x33x16,8 millimetri), può essere installato ovunque in modo semplice e veloce. È l’ideale per automatizzare e per controllare anche da remoto apparecchiature come gli impianti di illuminazione e gli elettrodomestici, senza dimenticare i sensori di porte e finestre. Ogni operazione è controllata dal chip ESP32 integrato e, dal punto di vista tecnologico, è assicurata la compatibilità con eWeLink, Alexa, Google Home e IFTTT. Dai uno sguardo alla descrizione completa per tutte le altre informazioni, incluse quelle riguardanti le specifiche tecniche e le funzionalità supportate.

Non perdere l’occasione, ordinalo adesso, per riceverlo entro domani con la consegna gratuita se sei in possesso di un abbonamento Prime attivo. Amazon si occupa direttamente della spedizione, senza passare da intermediari per il massimo dell’affidabilità, mentre la vendita è gestita dallo store ufficiale del marchio.

L’interruttore Wi-Fi di SONOFF (modello MINI R4) al prezzo di soli 15,98 euro è un ottimo affare. Lo sconto è applicato in automatico: non è necessario applicare coupon o codici promozionali. Il voto medio assegnato da oltre 1.400 recensioni sull’e-commerce è 4,6/5. Per l’eventuale restituzione con rimborso completo della spesa avrai tempo fino al 31 gennaio 2025.