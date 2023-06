Vodafone conferma nuova rimodulazione a luglio 2023

A inizio giugno 2023 è stata confermata la rimodulazione Vodafone per reti fisse convergenti, con un aumento di 2,99 euro alla tariffa mensile a partire dal 7 giugno per alcuni clienti. Non si tratta però dell’unica modifica contrattuale annunciata dall’operatore telefonico rosso in questa estate. Come riportato, ancora una volta, dai colleghi di MondoMobileWeb, c’è una nuova rimodulazione per certe offerte mobili di Vodafone, le quali riceveranno un incremento pari a 1,99 o 2,99 euro al mese.

Nuova rimodulazione Vodafone a luglio 2023

Il prossimo mese, per la precisione dal 29 luglio 2023, uno scaglione di clienti in possesso di SIM con le cosiddette “offerte metalliche” – ovvero Bronze, Bronze Plus, Silver, Gold Start e Gold – si troverà costretto a pagare 1,99 o 2,99 euro in più ogni mese nel caso in cui desideri mantenere attivo tale piano tariffario.

La rimodulazione viene comunicata tramite SMS ai clienti interessati, con messaggi simili al seguente ora in fase di diffusione su tutta la penisola: “Vodafone: Gentile Cliente, la informiamo che il suo contratto sta per cambiare. A causa dell’eccezionale aumento dei costi dovuti all’inflazione e dei crescenti e continui investimenti necessari a gestire il traffico dati sempre in aumento, a partire dal primo rinnovo successivo al 29/07/2023, la sua offerta Silver costerà 2.99 euro in più”.

Naturalmente, Vodafone garantisce ai clienti che non gradiscono questa rimodulazione la possibilità di esercitare il diritto di recesso gratuito entro un periodo minimo di 60 giorni. Sarà possibile quindi recedere o cambiare operatore senza penali o costi aggiuntivi entro due mesi dalla ricezione dell’SMS, recandosi in negozio o chiamando il 42590. In alternativa, l’operatore propone una offerta metallica meno costosa ma con un pacchetto dati pressoché identico.