Vodafone: rimodulazione in arrivo per offerte rete fissa convergenti

Dopo la rimodulazione Vodafone di maggio 2023 per alcuni clienti mobile, che ha portato un incremento della tariffa mensile pari a circa 1,99-2,99 euro, l’operatore telefonico rosso torna alla carica informando alcuni clienti di rete fissa con piani convergenti fisso-mobile che il costo mensile della linea telefonica casalinga aumenterà di 2,99 euro. Si tratta di una modifica unilaterale del contratto che verrà applicata proprio da queste ore.

Vodafone applica rimodulazione per rete fissa

Come ripreso da MondoMobileWeb, la comunicazione dedicata è stata pubblicata ieri, 7 giugno 2023, nella sezione Vodafone Informa del sito Web proprietario, sotto la voce “Modifica contrattuale di alcune offerte convergenti/di rete fissa a partire dal 07 Giugno 2023”. Nel testo si legge chiaramente che la modifica di 2,99 euro al mese viene applicata da ieri stesso e i consumatori interessati verranno informati con una comunicazione personalizzata presente in fattura.

Dopodiché, coloro che non vorranno accettare le modifiche contrattuali potranno esercitare il diritto di recesso dal contratto o di cambio operatore senza penali o costi di disattivazione, esclusivamente entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura, e indicando come causale “modifica delle condizioni contrattuali”.

Qual è la giustificazione per questo incremento della tariffa mensile? Semplicemente la necessità di “investire sulla rete e rispondere al meglio alle nuove esigenze di mercato”, come spesso accade in occasione delle rimodulazioni degli operatori telefonici del Belpaese.

Non si tratta comunque dell’unico brand che in questi mesi ha applicato incrementi tariffari ai clienti: ad esempio, TIM ha confermato rincari dal 26 giugno per alcune offerte mobili.