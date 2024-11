MINIMO STORICO per il bundle di AVM FRITZ!Powerline 1220E

Il set contenente due unità di AVM FRITZ!Powerline 1220E è al suo prezzo minimo storico su Amazon. Se non ne sei a conoscenza, si tratta di una soluzione innovativa ed evoluta per portare la connettività in ogni angolo della casa, anche nelle stanze più lontane dal router, senza dover fare i conti con le criticità tipiche dei ripetitori e le interferenze delle reti Wi-Fi. Sfrutta infatti semplicemente l’impianto elettrico.

AVM FRITZ!Powerline 1220E: l’offerta di Amazon

Con supporto per velocità fino a 1.200 Mbit/s, integra due porte LAN (quattro in totale, due per ogni unità) a cui collegare altrettanti dispositivi: dai computer alle stampanti, fino alle console di gioco, agli impianti Hi-Fi, ai televisori e molto altro ancora. Non è necessario posare cavi: ti basta inserirlo nella presa a muro ed è fatta. Inoltre, non riduci il numero delle prese disponibili in casa, grazie a quella passante in dotazione in cui inserire normalmente gli elettrodomestici. Per maggiori informazioni, dai uno sguardo alla pagina dedicata al bundle.

Lo sconto del 23% applicato oggi in automatici porta il set con due adattatori AVM FRITZ!Powerline 1220E al prezzo minimo storico di soli 100 euro. Il risparmio è notevole. Nella confezione sono inclusi due cavi di rete con lunghezza pari a 1,80 metri e la guida rapida all’installazione in italiano.

Il bundle è venduto e spedito da Amazon con la consegna gratuita assicurata già entro domani se lo ordini adesso. Il voto medio assegnato da chi ha già messo alla prova il dispositivo è superiore a 4/5 stelle. Per l’eventuale restituzione con rimborso completo avrai tempo fino al 15 gennaio.