Fastweb ufficializza eSIM: quando saranno disponibili?

Il nuovo standard delle eSIM sta conquistando i vari marchi italiani della telefonia mobile. Lo scorso giugno abbiamo seguito l’arrivo delle eSIM per Iliad Italia, ma non si tratta dell’unico operatore del Belpaese che si sta adeguando alla Embedded SIM. Ieri, 12 settembre 2023, anche Fastweb ha ufficializzato il lancio delle eSIM per nuovi clienti e anche già clienti Fastweb Mobile. Scopriamo i dettagli dell’annuncio.

Fastweb rende disponibili le eSIM

Le eSIM diventeranno disponibili con Fastweb Mobile presso tutti i negozi del brand a partire dal 18 settembre 2023, per famiglie e imprese, e solo nei negozi Fastweb. Pertanto, almeno inizialmente non sarà possibile procedere con la richiesta di acquisto e attivazione delle eSIM o sostituzione della SIM fisica tramite il sito ufficiale. I nuovi clienti potranno richiedere l’attivazione dal 18 settembre con eSIM, anche in portabilità da altri operatori, mentre i già clienti potranno cambiare il formato mantenendo il proprio numero.

La sostituzione prevede quindi la consegna al cliente del voucher con QR Code per l’attivazione, semplicemente scansionando il quadrato tramite un dispositivo compatibile con connessione alla rete.

Ma perché dovreste passare alla eSIM? Come spiega l’operatore, si tratta di una soluzione pensata per “eliminare la plastica utilizzata per la produzione delle SIM tradizionali a favore di un’esperienza interamente digitale e più sostenibile per l’ambiente”. Insomma, un’alternativa per la sostenibilità.

Ricordiamo quindi che la eSIM può funzionare su un solo device per volta e, quindi, non può essere trasferita facilmente da un telefono a un altro in occasione del passaggio per aggiornamento o rottura. Di conseguenza, in queste situazioni bisogna rimuovere il profilo dal precedente dispositivo e poi riutilizzare lo stesso QR Code sul nuovo device. Questo processo può essere completato un massimo di 6 volte, compresa la prima attivazione.

Per maggiori dettagli, vi ricordiamo che in passato abbiamo visto la differenza tra SIM ed eSIM.