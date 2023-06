Iliad Italia lancia le eSIM per tutti i clienti

Iliad Italia ha annunciato l’arrivo delle eSIM per tutti i clienti, come aveva promesso l’amministratore delegato benedetto Levi durante il lancio dell’offerta Iliad Business. Ovviamente è necessario un dispositivo compatibile con lo standard.

eSIM Iliad: vantaggi e costi

La eSIM (embedded SIM) è la versione digitale della SIM fisica. Alcuni dati sono memorizzati permanentemente nel chip integrato nel dispositivo mobile. Altri possono essere modificati in base all’operatore. Invece di cambiare SIM fisica viene scaricato un profilo software. È sufficiente effettuare la scansione del codice QR, inserire il codice segreto ricevuto al termine della sottoscrizione e seguire la procedura di configurazione prevista dal dispositivo.

L’eSIM di Iliad è disponibile per tutti i clienti. I nuovi clienti pagheranno 9,99 euro per l’attivazione. Per chi invece è già cliente ci sono due opzioni:

offerta a 9,99 euro/mese o passaggio ad un’offerta a 9,99 euro/mese: attivazione gratuita

offerta inferiore a 9,99 euro/mese: attivazione 9,99 euro

La richiesta della eSIM può essere effettuata online, presso i punti vendita, tramite Simbox o chiamando il 177. Chi è già cliente può utilizzare l’opzione “Passa dalla SIM fisica alla eSIM” nell’area personale. È necessario caricare una foto della SIM fisica e del codice fiscale, prima di scaricare la eSIM.

I vantaggi della eSIM rispetto alla SIM fisica sono molteplici. Non è necessario inserirla ed estrarla dallo smartphone, non può essere persa o danneggiata e può essere trasferita facilmente da un dispositivo all’altro (basta disinstallarla e riutilizzare il codice QR). Questi sono i dispositivi compatibili con la eSIM di Iliad.

Sono esclusivamente smartphone. Non ci sono tablet e smartwatch.