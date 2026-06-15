I mille miliardi di dollari di Musk risolverebbero la fame nel mondo

Mille miliardi di dollari. È una cifra che il cervello umano non è progettato per comprendere, la usiamo come se fosse un numero, ma è più simile a una distanza astronomica tradotta in valuta. Elon Musk è ufficialmente il primo trilionario della storia. Proviamo a capire cosa significa.

Quanto è grande la ricchezza di Musk

Per contare un milione di secondi, si impiegherebbe 11 giorni e mezzo. Per arrivare a un miliardo di secondi sarebbero necessari 31,7 anni. Un trilione di secondi, invece, corrisponde a circa 31.700 anni. Per raggiungere tale intervallo temporale partendo da oggi, il conteggio sarebbe dovuto iniziare nel Paleolitico, piò o meno quando i Neanderthal si estinsero…

Ora cambiamo metro di misura. Immaginiamo di guadagnare un milione di dollari per ogni metro che si cammina. Partendo da Times Square a New York, si raggiungerebbe un miliardo arrivando al Museum of Modern Art, qualche centinaio di metri. Per un trilione, si dovrebbe camminare per mille chilometri. Da Times Square a Dayton, Ohio. Nove giorni e mezzo di cammino ininterrotto.

Una banconota da un dollaro pesa esattamente un grammo. Un milione di banconote pesa una tonnellata, circa quanto una utilitaria. Un trilione di banconote da un dollaro peserebbe quanto 5.000 delle balenottere azzurre più grandi mai esistite, che possono raggiungere le 200 tonnellate, impilate una sull’altra.

Impilando un milione di penny si otterrebbe una colonna alta circa un miglio, quasi quattro volte l’altezza dell’Empire State Building. Con un trilione di penny, la stessa colonna sarebbe così alta da raggiungere la Luna e tornare sulla Terra due volte!

Cosa si potrebbe fare con i soldi di Elon Musk

Un trilione di dollari è più che sufficiente a risolvere la fame nel mondo entro il 2030, secondo le Nazioni Unite, che stimano 93 miliardi all’anno. Resterebbero a Musk 628 miliardi, abbastanza per finanziare anche i 600 miliardi che OpenAI prevede di spendere in computing entro il 2030. E gli avanzerebbero ancora abbastanza per essere più ricco del 99,9999% della popolazione mondiale.

Diviso tra tutti i 349 milioni di americani, un trilione fa 2.865 dollari a testa. Messo in un conto bancario al 4% di interesse, genera circa 110 milioni di dollari al giorno, quasi abbastanza per lanciare due razzi Falcon 9.

Un trilione di dollari non è ricchezza. È potere, concentrato nelle mani di una sola persona, che possiede ill social network X, SpaceX che costruisce i razzi della NASA, xAI che compete con OpenAI e Anthropic, Tesla, l’azienda di auto elettriche più quotata al mondo, e Neuralink, l’azienda di interfacce cervello-computer.

Musk non riuscirebbe a contare i suoi centesimi nemmeno in una vita intera, neanche reclutando il suo piccolo esercito di figli.