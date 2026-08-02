Logitech MX Keys S: la meravigliosa tastiera wireless è in forte sconto

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Logitech MX Keys S: la regina delle tastiere wireless

Senza ombra di dubbi possiamo dire che la Logitech MX Keys S è una delle migliori tastiere wireless in commercio ed ecco perché a questa cifra non bisogna farsela scappare. In questa versione ha un layout completo, con tanto di tastierino numerico, tasti ben distanziati e leggermente concavi per una digitazione fluida e rapida.

È dotata della retroilluminazione intelligente che si attiva quando avvicini le mani, si disattiva quando le allontani e aumenta o diminuisce l’intensità in base alla luce circostante. I tasti sono programmabili con il software dedicato che puoi scaricare gratuitamente e potrai collegarla fino a 3 dispositivi anche tutti diversi passando da uno all’altro con la pressione di 3 tasti dedicati. Puoi usare la tecnologia Bluetooth Low Energy o il ricevitore USB Logi Bolt che è incluso in confezione. È in grado di funzionare per 10 giorni consecutivi con una ricarica completa e potrai ricaricarla tramite il cavo USB Type-C in dotazione.

Non aspettare che l’offerta scada o che le unità disponibili spariscano. Vai velocemente su Amazon e acquista la tua Logitech MX Keys S a soli 72,24 euro, invece che 119,99 euro, applicando il coupon visibile in pagina. Se concludi l’ordine ora la riceverai a casa domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.