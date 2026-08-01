Anthropic nella blacklist del governo USA: nessuna prova

Secondo la giudice Rita F. Lin del tribunale di San Francisco, l’amministrazione Trump non ha fornito nessuna prova che giustifichi la designazione di Anthropic come “supply chain risk”. Come si ricorderà, l’azienda guidata da Dario Amodei è finita nella blacklist del Dipartimento della Giustizia perché ha implementato restrizioni all’uso militare dei modelli Claude. Un altro procedimento legale è stato avviato a Washington.

Il governo non ha presentato prove sufficienti

Anthropic non vuole che i suoi modelli vengano utilizzati per il controllo delle armi autonome e la sorveglianza di massa dei cittadini americani. Il governo vuole invece che l’azienda di San Francisco permetta ogni “uso legale”. Ha quindi inserito Anthropic nella blacklist del Dipartimento della Difesa, in quanto rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale.

L’azienda ha successivamente denunciato il governo statunitense presso i tribunali di San Francisco (PDF) e Washington (PDF). A fine marzo, la giudice Rita F. Lin ha concesso un’ingiunzione preliminare (PDF) che revoca il ban e ora deve decidere se garantire una revoca permanente.

Durante l’udienza del 30 luglio, la giudice ha dichiarato che l’amministrazione Trump non ha presentato prove sufficienti per giustificare la decisione di vietare l’utilizzo della tecnologia di intelligenza artificiale di Anthropic, designando l’azienda come una minaccia per la catena di approvvigionamento (supply chain risk). Il ban rischia di creare un precedente per altri appaltatori federali che potrebbero non essere d’accordo con il governo.

L’avvocato del governo ha sottolineato che Anthropic potrebbe “avvelenare” i modelli, ovvero rilasciare un aggiornamento software che introduce di nascosto altre restrizioni. L’avvocato di Anthropic ha risposto che non è possibile modificare il funzionamento del modello dopo la distribuzione.

In seguito all’ingiunzione preliminare, molte agenzie governative continuano ad usare Claude. Il Dipartimento della Difesa prevede invece di abbandonare la tecnologia di Anthropic entro il 30 settembre. Un collegio di tre giudici del tribunale di appello di Washington ha invece espresso scetticismo sulla possibilità che Anthropic possa legalmente contestare la valutazione del governo secondo cui l’azienda rappresenterebbe un rischio per la catena di approvvigionamento.