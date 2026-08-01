 Anthropic nella blacklist del governo USA: nessuna prova
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Anthropic nella blacklist del governo USA: nessuna prova

L'amministrazione Trump non ha fornito prove sufficienti per giustificare l'inserimento di Anthropic nella blacklist del Dipartimento della Difesa.
Anthropic nella blacklist del governo USA: nessuna prova
Business AI
L'amministrazione Trump non ha fornito prove sufficienti per giustificare l'inserimento di Anthropic nella blacklist del Dipartimento della Difesa.
Google AI Studio
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Secondo la giudice Rita F. Lin del tribunale di San Francisco, l’amministrazione Trump non ha fornito nessuna prova che giustifichi la designazione di Anthropic come “supply chain risk”. Come si ricorderà, l’azienda guidata da Dario Amodei è finita nella blacklist del Dipartimento della Giustizia perché ha implementato restrizioni all’uso militare dei modelli Claude. Un altro procedimento legale è stato avviato a Washington.

Il governo non ha presentato prove sufficienti

Anthropic non vuole che i suoi modelli vengano utilizzati per il controllo delle armi autonome e la sorveglianza di massa dei cittadini americani. Il governo vuole invece che l’azienda di San Francisco permetta ogni “uso legale”. Ha quindi inserito Anthropic nella blacklist del Dipartimento della Difesa, in quanto rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale.

L’azienda ha successivamente denunciato il governo statunitense presso i tribunali di San Francisco (PDF) e Washington (PDF). A fine marzo, la giudice Rita F. Lin ha concesso un’ingiunzione preliminare (PDF) che revoca il ban e ora deve decidere se garantire una revoca permanente.

Durante l’udienza del 30 luglio, la giudice ha dichiarato che l’amministrazione Trump non ha presentato prove sufficienti per giustificare la decisione di vietare l’utilizzo della tecnologia di intelligenza artificiale di Anthropic, designando l’azienda come una minaccia per la catena di approvvigionamento (supply chain risk). Il ban rischia di creare un precedente per altri appaltatori federali che potrebbero non essere d’accordo con il governo.

L’avvocato del governo ha sottolineato che Anthropic potrebbe “avvelenare” i modelli, ovvero rilasciare un aggiornamento software che introduce di nascosto altre restrizioni. L’avvocato di Anthropic ha risposto che non è possibile modificare il funzionamento del modello dopo la distribuzione.

In seguito all’ingiunzione preliminare, molte agenzie governative continuano ad usare Claude. Il Dipartimento della Difesa prevede invece di abbandonare la tecnologia di Anthropic entro il 30 settembre. Un collegio di tre giudici del tribunale di appello di Washington ha invece espresso scetticismo sulla possibilità che Anthropic possa legalmente contestare la valutazione del governo secondo cui l’azienda rappresenterebbe un rischio per la catena di approvvigionamento.

Fonte: Bloomberg

Pubblicato il 1 ago 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

AI Act: obbligo trasparenza per i contenuti AI dal 2 agosto

AI Act: obbligo trasparenza per i contenuti AI dal 2 agosto
Google aggiorna Gemini per macOS e Gemini Spark

Google aggiorna Gemini per macOS e Gemini Spark
Claude Opus 4.7 e Mythos 5 hanno attaccato tre aziende

Claude Opus 4.7 e Mythos 5 hanno attaccato tre aziende
Microsoft 365 Copilot supera i 30 milioni di licenze a pagamento

Microsoft 365 Copilot supera i 30 milioni di licenze a pagamento
AI Act: obbligo trasparenza per i contenuti AI dal 2 agosto

AI Act: obbligo trasparenza per i contenuti AI dal 2 agosto
Google aggiorna Gemini per macOS e Gemini Spark

Google aggiorna Gemini per macOS e Gemini Spark
Claude Opus 4.7 e Mythos 5 hanno attaccato tre aziende

Claude Opus 4.7 e Mythos 5 hanno attaccato tre aziende
Microsoft 365 Copilot supera i 30 milioni di licenze a pagamento

Microsoft 365 Copilot supera i 30 milioni di licenze a pagamento
Luca Colantuoni
Pubblicato il
1 ago 2026
Link copiato negli appunti