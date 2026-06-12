 SpaceX: quotazione in Borsa, Elon Musk diventa trilionario
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SpaceX: quotazione in Borsa, Elon Musk diventa trilionario

In seguito al debutto in Borsa di SpaceX (IPO da 75 miliardi di dollari), il patrimonio di Elon Musk potrebbe arrivare a circa 1.100 miliardi di dollari.
SpaceX: quotazione in Borsa, Elon Musk diventa trilionario
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In seguito al debutto in Borsa di SpaceX (IPO da 75 miliardi di dollari), il patrimonio di Elon Musk potrebbe arrivare a circa 1.100 miliardi di dollari.
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SpaceX sbarca ufficialmente al Nasdaq (ticker SPCX) con una IPO (offerta pubblica iniziale) di 75 miliardi di dollari, stabilendo un nuovo record (il precedente era di Saudi Aramco con 29,4 miliardi nel 2019). In dettaglio sono disponibili 555.555.555 azioni al prezzo di 135 dollari. Elon Musk è quindi diventato il primo trilionario della storia.

Investimento rischioso per gli utenti comuni

Nel comunicato ufficiale di SpaceX è scritto che le banche hanno un’opzione di acquisto, da esercitare entro 30 giorni, per 83.333.333 azioni aggiuntive allo stesso prezzo dell’IPO. L’offerta pubblica iniziale potrebbe quindi arrivare a circa 86 miliardi di dollari. La valutazione di mercato dell’azienda è dunque pari a circa 1.800 miliardi di dollari.

Elon Musk possiede attualmente il 93,6% delle azioni. Al termine dell’IPO saranno circa il 50%. Aggiungendo le azioni di Tesla, il suo patrimonio dovrebbe arrivare a circa 1.100 miliardi di dollari. Al momento è 971 miliardi per Bloomberg e 982 miliardi per Forbes. I “poveri” Larry Page, Sergey Brin, Jeff Bezos e Larry Ellison hanno un patrimonio oltre tre volte inferiore.

SpaceX ha registrato perdite per 4,9 miliardi di dollari nel 2025 e 4,3 miliardi di dollari nei primi tre mesi del 2026 (solo Starlink genera profitti). Nella documentazione inviata alla SEC (Securities and Exchange Commission) degli Stati Uniti sono elencati i fattori di rischio, quasi tutti associati al business spaziale.

L’acquisto delle azioni per gli utenti comuni è quindi molto rischioso. Si prevede molta volatilità della quotazione, in quanto dipendenti e investitori iniziali potranno vendere le azioni tra sei mesi. Ciò causerà sicuramente una riduzione del prezzo delle azioni. Gli italiani devono considerare anche il cambio euro-dollaro e il regime fiscale (26%).

Tra i fattori di rischio c’è lo stesso Elon Musk. Come è noto sfrutta il suo social network per pubblicare commenti piuttosto discutibili. Recentemente ha in pratica invitato i cittadini di Belfast alla rivolta contro gli immigrati.

Fonte: SpaceX (PDF)

Pubblicato il 12 giu 2026

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Luca Colantuoni
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12 giu 2026
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