Chi si rivede: HONOR Robot Phone (con un video 480p)

Non sappiamo quale successo commerciale possa avere un prodotto tanto particolare come HONOR Robot Phone. Di certo, gli va riconosciuto il merito di aver introdotto un concept originale in un ambito, quello degli smartphone, in cui ormai da parecchio tempo di novità legate al design se ne vedono ben poche. A oltre un anno dalla presentazione ufficiale, si torna a parlarne dopo la sua comparsa al Shanghai International Film Festival.

HONOR Robot Phone punta ai professionisti del cinema

In un comunicato stampa ricevuto in redazione, il brand racconta di aver partecipato alla manifestazione in qualità di partner ufficiale per la fotografia e la videografia , supportando l’ evento cinematografico di alto livello con tecnologie di imaging mobile all’avanguardia . Il risultato è il primo video cinematografico realizzato con il dispositivo, che supera i confini tra imaging mobile e cinematografia professionale, inaugurando un nuovo paradigma per l’integrazione profonda tra tecnologia e arte cinematografica . Una dichiarazione d’intenti che conferma le grandi ambizioni del progetto (era già stato avvistato a Cannes). Peccato che il risultato sia stato caricato dal canale ufficiale YouTube con un video 480p.

Per quanto riguarda la data di uscita, il mese scorso HONOR ha confermato che Robot Phone arriverà nel terzo trimestre 2026, dunque tra luglio e settembre. Ci siamo quasi. Il prezzo di vendita non è ancora stato comunicato, ma qualcosa ci fa pensare che non sarà un gadget economico.

A livello di caratteristiche e specifiche, il punto di forza è senza dubbio rappresentato dal modulo fotografico con sistema gimbal (simile a quello di DJI Osmo Pocket, per intenderci) che promette riprese stabilizzate di livello professionale.

Quando non utilizzato si nasconde nella parte superiore del retro, poi un meccanismo lo estrae e ne gestisce i movimenti. Gli altri dettagli passano inevitabilmente in secondo piano. Qui sopra un filmato di presentazione condiviso lo scorso anno.