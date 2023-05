Iliad Business: offerta per aziende e partite IVA

Dopo aver introdotto le offerte mobile consumer e FTTH, l’azienda guidata a Benedetto Levi ha annunciato la “terza rivoluzione”. Iliad Business è la nuova offerta mobile per aziende e partite IVA che prevede chiamate e SMS illimitati, oltre a 220 GB di traffico dati su rete 4G/5G.

Iliad Business: caratteristiche e prezzo

La nuova offerta è stata annunciato a quasi 5 anni dall’ingresso nel mercato italiano. L’operatore sottolinea l’incremento dei costi per le aziende, quindi Iliad Business rappresenta la soluzione migliore in termini di prezzo, qualità e trasparenza. L’offerta Business Giga 220 include:

220 GB in 4G, 4G+ e 5G, minuti e SMS illimitati verso fissi e mobile in Italia

15 GB dedicati in EU, minuti e SMS illimitati

300 minuti per chiamate dall’Italia verso fissi e mobile in 51 paesi

5 GB e 60 minuti dedicati in roaming in 30 paesi extra EU

Assistenza H24 tramite il numero 176

Il costo è 11,99 euro/mese + IVA (per sempre), al quale si aggiunge un contributo di attivazione pari a 9,90 euro + IVA. Gli utenti potranno richiedere e sospendere una o più SIM fino a 24 mesi (la riattivazione costa 4,99 euro + IVA).

Chi sottoscrive l’offerta Business Giga 220 può accedere anche all’offerta Business Dati 180: 180 GB in 4G, 4G+ e 5G in Italia, 15 GB dedicati in EU e 5 GB dedicati in 30 paesi extra EU a 9,99 euro/mese + IVA. Inoltre è possibile accedere all’abbonamento a McAfee Business Security (tre dispositivi) a 1,99 euro/mese + IVA per ogni licenza.

L’offerta Iliad Business è attivabile sul sito www.iliadbusiness.it, chiamando il numero dedicato 176, tramite le oltre 2.000 Simbox e nei Flagship Store e Corner distribuiti sul territorio italiano. Benedetto Levi, Amministratore Delegato di Iliad, ha dichiarato: