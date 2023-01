Iliad aumenta la copertura FTTH con FiberCop

Iliad ha annunciato che aumenterà la copertura in fibra ottica, grazie all’accordo di co-investimento sottoscritto con FiberCop oltre 14 mesi fa. L’azienda renderà quindi accessibile la sua offerta FTTH ad oltre 10 milioni di abitazioni. Rimarrà invariata la velocità massima complessiva di 5 Gbps, raggiungibile con il router iliadbox.

Fibra ottica Iliad anche con FiberCop

Fin dal lancio dell’offerta FTTH, avvenuto il 25 gennaio 2022, Iliad utilizza la rete realizzata da Open Fiber. In meno di un anno, l’azienda ha raggiunto una copertura di oltre 8,5 milioni di abitazioni in circa 350 città italiane.

Il 9 agosto 2021, Iliad aveva però sottoscritto un accordo di co-investimento con FiberCop. Quest’ultima società, controllata da TIM, KKR e Fastweb, realizza la rete di accesso secondaria in fibra ottica nelle aree grigie e nere. Iliad può quindi estendere la sua copertura per aggiungere oltre 10 milioni di abitazioni.

Nel comunicato stampa viene usato il termine “a breve”. Non sono indicate date specifiche, quindi gli utenti devono controllare periodicamente sul sito per verificare se il proprio indirizzo è coperto. Se è stato installato un armadio FiberCop nelle vicinanze (usato da TIM), allora prima o poi arriverà anche Iliad.

Anche su rete FiberCop è garantita la velocità complessiva in download di 5 Gbps, grazie alla tecnologia EPON e al router iliadbox. Gli utenti mobile possono sottoscrivere l’abbonamento a 19,99 euro/mese (se hanno un’offerta mobile da 9,99 euro/mese con pagamento automatico). Tutti gli altri pagano 24,99 euro/mese, una cifra comunque interessante, dato che sono incluse le chiamate illimitate.

