Iliad: FTTH a 19,99 euro/mese con nuova iliadbox

Iliad ha annunciato una nuova offerta FTTH con velocità massima in download di 5 Gbps (complessivi). A partire da ieri è possibile sottoscrivere l’abbonamento a 19,99 euro/mese, ma solo per utenti mobile con un’offerta a 9,99 euro/mese e pagamento automatico. Gli altri utenti pagheranno invece 24,99 euro/mese. Cambia anche il router: la nuova iliadbox supporta ora lo standard Wi-Fi 6.

Prezzo maggiore e nuovo vincolo

La precedente offerta, annunciata a fine gennaio, aveva le stesse caratteristiche tecniche. Gli utenti mobile Iliad pagavano 15,99 euro/mese con qualsiasi offerta mobile, mentre gli altri 23,99 euro/mese. Con la nuova offerta è incluso il router iliadbox Wi-Fi 6 che permette di raggiungere velocità maggiori su rete wireless. La novità comporta però un aumento del prezzo e l’aggiunta di un vincolo.

Il costo per gli utenti mobile Iliad diventa 19,99 euro/mese, ma solo se hanno un’offerta di almeno 9,99 euro/mese (oltre al pagamento automatico), ovvero la Giga 120 con chiamate e SMS illimitate, 120 GB di traffico dati e 5G. Chi ha un’offerta inferiore a 9,99 euro/mese può chiedere il passaggio prima di attivare la fibra.

Gli utenti non Iliad possono invece sottoscrivere l’abbonamento FTTH a 24,99 euro/mese. Non ci sono costi nascosti e vincoli di durata. Inoltre il prezzo rimarrà fisso per sempre. Come per la precedente offerta è previsto un costo di installazione di 39,99 euro. La rete è sempre quella di Open Fiber. Prima di sottoscrivere l’offerta è meglio verificare la copertura sul sito ufficiale.

