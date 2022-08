Iliad: 68.000 abbonati FTTH e 9 milioni di utenti

Iliad continua a crescere in Italia, nonostante le accuse di poca trasparenza nelle offerte e pubblicità ingannevoli. L’operatore ha chiuso il primo semestre 2022 con oltre 9 milioni di utenti e un market share superiore all’11,3%. Nel bilancio è stato incluso per la prima volta il numero di abbonati FTTH: 68.000.

Iliad: 17 trimestri positivi

Nel comunicato stampa viene sottolineato che da maggio 2018, quando è stata presentata l’offerta commerciale, Iliad ha registrato 17 trimestri consecutivi con un incremento di utenti. Nel primo semestre 2022 sono entrati nella “rivoluzione Iliad” altri 257.000 utenti, portando il numero complessivo a 9,08 milioni al 30 giugno, corrispondenti ad una quota di mercato superiore all’11,3%.

Il fatturato ha raggiunto 442 milioni di euro con un incremento del 15,4% rispetto al primo semestre 2021. Nonostante la crisi economica, l’operatore ha investito circa 200 milioni di euro nei primi sei mesi del 2022 per attivare migliaia di siti e incrementare la copertura, in particolare 5G nella banda dei 700 MHz.

Nel bilancio sono riportati anche alcuni dati relativi all’ offerta FTTH, lanciata a fine gennaio, che permette di raggiungere velocità fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload. Nei primi cinque mesi sono state attivate 68.000 utenze fisse, pari al 2,2% delle connessioni FTTH. Iliad promette un aumento della copertura per consentire a più utenti di sfruttare i vantaggi della banda ultralarga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.