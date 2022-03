Iliad, pubblicate le motivazioni della decisione IAP

Nei giorni scorsi era giunta a Iliad la bocciatura dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP). Al centro del contendere c’era la pubblicità della nuova offerta di connettività in Fibra, ma al di là del divieto al proseguimento della campagna pubblicitaria, non era noto alcun dettaglio ulteriore. Fin dall’inizio, tuttavia, la sensazione era che il mirino del Giurì fosse indirizzato esattamente sul problema che già le prime analisi dell’offerta aveva evidenziato: la segnalazione di Wind (da cui la vertenza è iniziata) e la pronuncia dello IAP non fanno che confermare tali ipotesi.

La pronuncia è infatti indirizzata ad un elemento specifico del messaggi pubblicitario e non mira in alcun modo ad una eventuale confusione su prezzi e offerte (come spesso accade invece in questi casi). Il problema nella campagna Iliad sarebbe invece afferente alla confusione tra velocità e capacità della fibra del gruppo: laddove si indica una velocità di 5Gbit/sec, infatti, viene a concretizzarsi una ipotetica promessa che non risponde però a quanto è in grado di percepire l’utente.

5Gbit da spiegare

Sebbene adeguatamente spiegato sui siti del comparto, infatti, il messaggio arriva in modo indifferenziato dalla tv sotto gli occhi dell’utente medio, il quale può essere persuaso a stipulare un abbonamento che, a parità di costo con altri servizi similari, alza la soglia della velocità massima ben di 5 volte. I 5Gbit/sec promessi dall’Iliadbox, invece, sono una velocità cumulativa tra i vari canali disponibili (wired e wireless), ma questo aspetto non fa parte del messaggio veicolato.

La sospensiva colpisce dunque questa (dolosa o meno che sia) confusione sui termini e ad Iliad è richiesta maggior precisione se si intende continuare a portare avanti la campagna in oggetto.

Iliad risponde immediatamente al dispositivo pubblicato spiegando di aver voluto optare per la semplicità del messaggio proprio al fine di evitare ulteriori complicazioni sul tema:

La comunicazione iliad è orientata a fornire le info tecniche in modo completo e semplice, proprio al fine di non complicarne ulteriormente la comprensione. Inoltre, la scelta dell’operatore di comunicare sempre in modo chiaro, lo posiziona in modo molto più trasparente rispetto a competitor che dimostrano ancora una volta di agire con la sola volontà di screditarne l’azione.

Il gruppo rivendica insomma la propria trasparenza, ma dovrà modificare la comunicazione veicolata e dovrà riuscire a chiarire cosa siano i 5Gbit/sec per poter realmente avvalorare la propria offerta con chiarezza e completezza.