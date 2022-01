Fibra iliad, cos'è e come funziona iliadbox

La fibra iliad ha fatto il suo debutto ufficiale senza deludere le aspettative: prestazioni elevate offerte a un prezzo aggressivo, per chi è raggiunto dalla copertura. Il cuore pulsante è costituito da iliadbox, un dispositivo fornito in comodato d'uso gratuito alla sottoscrizione del contratto, essenziale per sfruttare al meglio le caratteristiche del servizio.

iliadbox, il cuore pulsante della fibra iliad

È il router progettato e testato internamente dagli ingegneri dell'operatore per supportare velocità fino a 5 Gbit/s in download e 700 Mbit/S in upload. La banda in ingresso (per sei milioni di indirizzi in tutta Italia) è da intendersi come divisa in questo modo: fino a 2,5 Gbit/s su una porta Ethernet, fino a 1 Gbit/s su due porte Ethernet e fino a 0,5 Gbit/s in WiFi.

Può essere montato a parete grazie ai fori presenti nella parte sottostante. Sopra si trova invece un display su cui visualizzare, tra le altre cose, un codice QR utile alla connessione immediata dei dispositivi.

Sul retro di iliadbox trovano posto diverse porte di connessione, la prima (FIBRA) è quella in cui entra il segnale dall'infrastruttura di rete, altre due da 1 gigabit (1G+POWER, 1G), una da 2,5 gigabit (2.5G) e quella per la connessione del telefono fisso (TEL).

A tal proposito, c'è anche il WiFi Extender, visibile nell'immagine qui sotto, per chi risiede in una casa di grandi dimensioni e ha esigenza di ampliare la portata del network. È proposto a fronte di una spesa mensile aggiuntiva. Se ne possono collegare fino a quattro.

Ogni aspetto di iliadbox può essere gestito attraverso l'applicazione iliadbox connect, in download gratuito. Le funzionalità che vanno dal controllo dei dispositivi connessi al monitoraggio della banda assorbita, fino al parental control.

Tra le altre caratteristiche di iliadbox vale la pena ricordare il supporto alla tecnologia MU-MIMO per una gestione ottimale del flusso dati e al sistema WPA3 per la crittografia. Rimandiamo ad altri articoli pubblicati su queste pagine approfondimenti su aspetti specifici della fibra Iliad: