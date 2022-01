Iliad, la fibra arriva fino a 5 gigabit

La notizia è di queste ore: anche Iliad è piombata sul mercato della fibra ottica. Il prezzo è fortemente concorrenziale, portando inevitabilmente una nuova compressione dei costi per l'accesso alla banda ultralarga, ma è un'altra la caratteristica che balza all'occhio: la velocità di punta garantita dal servizio.

Iliad, fino a 5Gbit/s

La promessa è mozzafiato ed è inclusa nelle caratteristiche dell'offerta annunciata in questi minuti:

15,99 € al mese per gli utenti iliad mobile con pagamento automatico, altrimenti 23,99 € al mese

Prezzo garantito PER SEMPRE, senza costi nascosti e senza vincoli di durata

Fino a 5 Gbit/s complessivi in download, 700 Mbit/s in upload per 6 milioni di unità immobiliari (oltre a 1 Gbit/s in download e 300 Mbit/s in upload per ulteriori 1,4 milioni di unità immobiliari)

(oltre a 1 Gbit/s in download e 300 Mbit/s in upload per ulteriori 1,4 milioni di unità immobiliari) iliadbox in comodato d’uso gratuito

Minuti illimitati verso fissi e mobili in Italia e verso fissi di più di 60 Paesi nel mondo

Non solo si tratta di fibra FTTH, dunque, ma l'idea è quella di sfruttare tecnologia EPON per poter offrire una velocità massima senza pari, così suddivisa:

fino a 2,5 Gbit/s su 1 porta Ethernet;

fino a 1 Gbit/s su 2 porte Ethernet;

fino a 0,5 Gbit/s in Wi-Fi.

Questa possibilità è garantita nelle “zone con tecnologia EPON iliad” (Ethernet-capable Passive Optical Network), mentre il limite di 1Gbit/s è promesso nelle “zone con tecnologia GPON iliad” (Gigabit-capable Passive Optical Network) che il gruppo identifica nelle città di Milano, Torino e Bologna. Laddove la tecnologia utilizzata è di tipo GPON, la velocità in uplink è pari a 300Mbit/s; se la tecnologia è di tipo EPON, invece, la velocità in uplink è pari a 700Mbit/s.

Da mesi riceviamo tantissime richieste da parte dei nostri utenti mobili di lanciare un’offerta in fibra, perché stufi della mancanza di trasparenza di questo mercato. Sono davvero contento di portare oggi nella fibra la stessa trasparenza e qualità che contraddistinguono da sempre le nostre offerte mobili. Una connessione in fibra ultra veloce a un prezzo accessibile potrà semplificare la vita a milioni di persone e dare quella spinta verso la digitalizzazione di cui il Paese ha tanto bisogno Benedetto Levi, Amministratore Delegato di iliad

L'obiettivo di Iliad è chiaramente quello di alzare l'asticella circa la velocità percepita, le capacità complessive messe a disposizione e l'avvento di un nuovo ed ulteriore operatore sulla piazza. Su questa pagina puoi verificare la copertura della tua zona, ma non c'è da farsi illusioni: la copertura è quella nota per il mondo Open Fiber, senza troppe speranze immediate per quanti ancora sono al di fuori di questa copertura.