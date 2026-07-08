4 Air Tracker Tag (IOS) per non perdere gli oggetti importanti a soli 19€

Ti è capitato più volte di lasciare le chiavi, il portafoglio o qualche altra cosa importante in un posto dove sei stato, rischiando di perderla irrimediabilmente? Oggi puoi risolvere questo problema con una piccola spesa. Se vai velocemente su Amazon puoi acquistare 4 Air Tracker Tag (IOS) a soli 19,32 euro, invece che 39,99 euro.

Come puoi notare sul prezzo di partenza c’è uno sconto del 52% che quindi taglia drasticamente il costo originale e ti permette di risparmiare un bel po’. Soprattutto potrai avere 4 dispositivi interessantissimi che ti aiuteranno a ritrovare gli oggetti che reputi importanti. L’offerta è a tempo limitato e quindi devi essere svelto.

4 Air Tracker Tag a prezzo mini e non perdi più nulla

Con questi 4 Air Tracker Tag eviterai tanti problemi pur spendendo una cifra minima. Sono fondamentalmente dei localizzatori con la GPS e quindi ti permetteranno di tracciare i tuoi dispositivi ai quali sono agganciati o nei quali li hai messi. Ad esempio puoi infilarli in un portafoglio, in una borsa, in una valigia, li puoi agganciare a un portachiavi o a un moschettone.

Sono compatibili con l’app Dov’è di Apple e non sono invece compatibili con i dispositivi Android. Potrai personalizzare i nomi di ognuno di questi tracker utilizzando anche gli emoji in modo da distinguerli facilmente. Si possono connettere anche in modalità Bluetooth e quando sono nel raggio del segnale puoi fargli emettere un suono per ritrovarli più semplicemente. Oppure, se non ricordi dove hai lasciato l’oggetto, puoi vedere sulla mappa l’ultimo posto in cui si sono collegati al tuo dispositivo associato.

Queste sono soltanto alcune delle caratteristiche che potrai sfruttare. Dunque non rimane che acquistarli a un prezzo davvero irrisorio. Perciò vai ora su Amazon e fai tuoi questi 4 Air Tracker Tag (IOS) a soli 19,32 euro, invece che 39,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime li riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.