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X aggiunge un editor video per combattere i contenuti rubati

X lancia un editor video con green-screen e sottotitoli per incentivare contenuti originali. Ma la piattaforma sospende 208 bot al minuto.
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X lancia un editor video con green-screen e sottotitoli per incentivare contenuti originali. Ma la piattaforma sospende 208 bot al minuto.
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Il responsabile prodotto di X, Nikita Bier, lo ammette apertamente: molti dei post più visti sulla piattaforma contengono materiale rubato, video virali di cinque anni fa ripubblicati senza credito. La soluzione proposta è un editor video integrato nell’app per incentivare i creator a pubblicare contenuti originali invece di riciclare quelli altrui.

Una delle nostre priorità più grandi è dare ai creator gli strumenti per creare contenuti originali e premiarli, ha scritto Bier su X. L’idea è che alcuni video su X possano finalmente essere contenuti originali che non esistono su altre piattaforme.

Un editor video non risolverà il problema. Ma almeno, è un inizio.

Le funzionalità del nuovo editor video su X

L’app introduce nuovi strumenti creativi per i video, tra cui sottotitoli sovrapposti disponibili in più lingue e con aspetto personalizzabile, effetti green screen che permettono di usare immagini dalla galleria o da altri post su X e una funzione di registrazione video integrata. Al momento è disponibile solo su iOS, mentre la versione Android è ancora in fase di sviluppo.

Abbiamo molti altri aggiornamenti in arrivo nelle prossime settimane, ha detto Bier.

Il problema più grande sono i bot

X sospende 208 bot al minuto, e il numero cresce. Bier lo ha detto ad aprile. Prima ancora, aveva detto che metà del team prodotto era concentrato sulla mitigazione dello spam. I bot inflazionano le visualizzazioni, saccheggiano i contenuti e li ripubblicano. Un editor video non ferma i bot, serve un sistema anti-bot che funzioni.

Inoltre, per pubblicare in esclusiva su X, i creator hanno bisogno di incentivi che la piattaforma attualmente non offre. TikTok, Meta e YouTube hanno ecosistemi consolidati con pagamenti consistenti e affidabili. X ha il programma di pagamenti dal milione di dollari per le dirette, ma non ha ancora un ecosistema paragonabile.

X non ha nemmeno strumenti integrati per i creator che vogliono segnalare contenuti rubati e agire, come quelli che Meta offre a chi crea Reel (blocco del contenuto rubato o aggiunta di link di attribuzione) o gli strumenti di YouTube per trovare e rimuovere caricamenti non autorizzati.

I video rappresentano già quasi la metà delle impressioni su X, non è solo un tentativo di copiare TikTok, dice Bier. Ma i contenuti riciclati hanno un impatto negativo sull’esperienza utente e sul business.

Fonte: Nikita Bier su X

Pubblicato il 8 lug 2026

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8 lug 2026
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