Motorola edge 60 Fusion 5G da 256GB è ancora un medio gamma interessante

Devi regalare a tuo figlio uno smartphone e non vuoi spendere troppo, visto che sarà il suo primo modello? O semplicemente cerchi qualcosa che abbia un buon rapporto qualità prezzo? Allora dai un’occhiata a questa promozione che trovi su eBay. Oggi puoi avere il Motorola edge 60 Fusion 5G da 256 GB a soli 213,61 euro, invece che 329,90 euro, inserendo il codice promozionale LUG26 al momento del pagamento.

Il prezzo di listino che ti abbiamo scritto sopra non viene segnalato su eBay ma lo puoi vedere sullo store ufficiale di Motorola. Dunque con il ribasso già applicato sul prezzo di partenza e l’ulteriore sconto con il codice segreto oggi puoi risparmiare più di 116 euro sul totale. E se preferisci puoi pagare in tre comode rate da 74,95 euro a interessi zero con Klarna.

Motorola edge 60 Fusion 5G è ancora un’ottima scelta

Anche se non siamo di fronte a uno smartphone uscito ieri, e nemmeno un top di gamma, il Motorola edge 60 Fusion 5G continua a essere un ottimo dispositivo, soprattutto per il suo rapporto qualità prezzo. Gode della resistenza all’acqua e alla polvere certificata IP68/IP69, pesa solo 180 grammi e ha uno spessore di appena 8 mm. Ha un display p-OLED da 6,7 pollici con refresh rate da 120 Hz e luminosità massima di 1500 nit.

Il sistema operativo è Android 15 e viene sostenuto dal processore MediaTek Dimensity 7300 con 8 GB di RAM e una memoria interna, in questa versione, da 256 GB. Offre anche un’ottima batteria da 5.200 mAh con ricarica rapidissima da 68 W che lo riporta velocemente al 100%. Come scomparto fotografico invece troviamo un sensore principale posteriore da 50 MP con ultra grandangolare da 13 MP e una fotocamera per selfie da 32 MP.

Difficile trovare qualcosa di meglio a questa cifra. Quindi se pensi che sia lo smartphone che faccia al caso tuo vai adesso su eBay e acquista il Motorola edge 60 Fusion 5G da 256 GB a soli 213,61 euro, invece che 329,90 euro, inserendo il codice promozionale LUG26 al momento del pagamento.