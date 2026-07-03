X lancia Live Studio e paga i creator per fare live streaming

X vuole conquistare il mercato delle dirette video, così tanto da mettere sul tavolo un milione di dollari da destinare ai creator che trasmettono in live streaming. Inoltre, ha lanciato Live Studio, un centro di comando per gestire le live direttamente dal Creator Studio.

Il fatto che debba pagare i creator per fare live streaming sulla propria piattaforma la dice lunga… oggi nessuno apre X pensando di guardare una diretta. YouTube ha le dirette. Twitch è le dirette. Instagram e TikTok hanno le dirette. X ha i post e gli Spazi, e una storia di dirette finite male.

Live Studio

Il nuovo centro di comando permette di creare una diretta, dare un titolo, caricare una miniatura, programmarla per un giorno e un’ora specifici, e scegliere chi può guardare, account verificati, account seguiti, abbonati o tutti.

Today we're announcing Live Studio, a brand new livestreaming command center on X X is where everything is happening now. So we're launching the best tools for pro streamers to go live, connect with their followers & manage their streams Check it out on 𝕏.com in Creator Studio pic.twitter.com/B06MLScFj9 — Nikita Bier (@nikitabier) July 1, 2026

Durante la diretta, Live Studio mostra i commenti degli spettatori e le metriche in tempo reale: numero di spettatori simultanei, paesi di provenienza, dispositivi usati. Il live streaming è disponibile esclusivamente per chi paga 3 dollari al mese per X Premium.

Premi in soldi per i creator

Nikita Bier, responsabile prodotto di X, ha annunciato che X premierà i creator che trasmettono in live streaming destinando 1 milione di dollari nel prossimo ciclo. Non ha spiegato come saranno strutturati i pagamenti, ha detto che seguiranno più dettagli.

Un milione suddiviso tra i creator che faranno dirette nel prossimo mese non è una cifra enorme, dipende da quanti partecipano. Ma è un incentivo per far provare la funzione a creator che altrimenti non la considererebbero nemmeno.

To kick things off, we'll also be rewarding creators who livestream by allocating $1 million in the upcoming cycle—so start building your streaming audience now. More details to follow. Start streaming now at: https://t.co/MQ51YW9fZm — Nikita Bier (@nikitabier) July 1, 2026

Il problema è che X ha un problema di credibilità con le dirette. Nel 2023, Ron DeSantis doveva annunciare la propria candidatura presidenziale sugli Spazi, l’audio live di X. I server si sono praticamente fusi e la diretta è fallita. Un anno dopo, Elon Musk doveva intervistare il presidente Trump sempre su Spazi. La diretta è crashata ed è diventata inaccessibile.

Se i server reggono una diretta con un politico e un presidente è una domanda a cui X non ha ancora risposto in modo convincente. Live Studio ha gli strumenti giusti, ma gli strumenti servono a poco se l’infrastruttura non regge quando conta.