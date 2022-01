Iliad: fibra ottica 5 Gbps a 15,99 euro/mese

Dopo aver rivoluzionato il mercato mobile con l'introduzione della prima offerta da 5,99 euro/mese (30 GB), Iliad ha annunciato la seconda rivoluzione per il mercato fisso. Durante un evento trasmesso in streaming, l'amministratore delegato Benedetto Levi ha svelato i dettagli dell'offerta FTTH che include il router iliadbox, grazie al quale si può raggiungere una velocità massima in download di 5 Gbps.

Iliad lancia la fibra ottica a 5 Gbps

Dopo aver evidenziato le scorrettezze degli altri operatori (poca trasparenza, rimodulazioni, servizio clienti inaffidabile) e mostrato in video cosa chiedono gli utenti, l'amministratore delegato ha svelato il router iliadbox che verrà concesso in comodato d'uso gratuito. Il dispositivo di piccole dimensioni ha una forma circolare e un display che può essere sfruttato per impostare la connessione WiFi su smartphone, inquadrando un codice QR.

Dai, davvero, ma quanto è bella la nostra iliadbox? 😍 pic.twitter.com/9i5H8PQ1Sd — iliad (@IliadItalia) January 25, 2022

Sulla parte posteriore ci sono le porte per collegare il cavo in fibra, l'alimentatore esterno e il cavo telefonico, oltre a tre porte Ethernet (due da 1 Gbps e una da 2,5 Gbps). Le velocità massime supportate dal router e quindi dalla rete FTTH EPON di Iliad (Open Fiber) è 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload. In alcune città (Milano, Torino e Bologna), dove c'è una rete FTTH GPON, le velocità massime sono 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload.

L'offerta FTTH di Iliad include chiamate illimitate verso fissi e mobili in Italia e verso oltre 60 destinazioni internazionali. Non ci sono vincoli contrattuali, né costi nascosti e rimodulazioni. L'abbonamento costa 15,99 euro/mese per gli utenti mobile Iliad e 23,99 euro/mese per tutti gli altri. È necessario però attivare un pagamento automatico (IBAN, carta di credito, carta di debito o carta prepagata). L'installazione ad opera di un tecnico costa 39,99 euro. Eventualmente è possibile richiedere l'offerta senza iliadbox, ma al momento sono compatibili solo due router.