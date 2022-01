Fibra Iliad: il lancio ufficiale tra una settimana

Ancora una settimana di attesa e conosceremo ogni dettaglio in merito all'offerta fibra di Iliad, anticipata da alcuni rumor trapelati qualche giorno fa. La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella di martedì 25 gennaio, quando andrà in scena un evento di presentazione ufficiale che, stando alle voci di corridoio emerse questo pomeriggio, potrà essere seguito da tutti anche in diretta streaming semplicemente collegandosi alle pagine social del gruppo francese.

Sta per arrivare la fibra di Iliad: la data dell'annuncio

Un ulteriore indizio è giunto dal post condiviso nelle ore scorse sulla bacheca Twitter dell'amministratore delegato Benedetto Levi (visibile qui sotto, ripreso da poi quello dell'azienda), con riferimento alla #RivoluzioneIliad: OOOOOOPS! Lo stiamo facendo di nuovo , accompagnato da un emoji con tanto di occhiolino.

Il servizio dovrebbe essere basato almeno in un primo momento sulla rete FTTH (Fiber to the Home) di Open Fiber e presumibilmente combinato all'offerta mobile, per poi arrivare a interessare successivamente anche l'infrastruttura di FiberCop. Nessuna conferma in merito alle tariffe proposte, ma conoscendo le strategie di mercato piuttosto aggressive messe in campo dal brand dovrebbero essere particolarmente competitive.

Da verificare inoltre se Iliad riuscirà a replicare nell'ambito della connettività su linea fissa quanto già visto all'interno del territorio mobile, dove i costi altamente concorrenziali hanno convinto parecchi milioni di italiani, facendo guadagnare all'operatore diversi punti di market share (oltre il 10% a fine 2021) a discapito dei competitor.

Si rivelerà ancora una volta determinante il messaggio veicolato dalle campagne di marketing. Il brand ha fin qui fatto leva su valori quali trasparenza e chiarezza, è del tutto lecito attendersi scelga di proseguire su questa strada considerando i risultati ottenuti. L'appuntamento è dunque fissato per martedì 25 gennaio (orario da confermare), quando ogni dettaglio sarà svelato in via ufficiale e si potranno formulare ulteriori considerazioni in merito all'offerta.