La fibra di Aruba è in offerta al prezzo più basso del web

Se la connessione Internet di casa non è veloce o va e viene ad intermittenza, anziché inviare segnalazioni su segnalazioni al proprio operatore sarebbe meglio cambiare e scegliere una offerta. Tra le più interessanti di questi giorni segnaliamo quella che ha per protagonista la fibra Aruba, in promozione a 17,69 euro al mese per i primi sei mesi (prezzo più basso del web), poi 24,90 euro.

Aruba propone una connessione in fibra ottica con tecnologia FTTH, ideale per studiare, lavorare, guardare contenuti in streaming e giocare online da casa. In più, non presenta costi di attivazione e dà la possibilità di effettuare la disdetta in qualsiasi momento con un’unica spesa di 20 euro.

Fibra Aruba in offerta a 17,69 euro al mese per 6 mesi

Velocità in download fino a 10 Gbps e in upload fino a 2,5 Gbps, possibilità di mettere in pausa l’offerta, indirizzo IPv6 statico e assistenza attiva 24 ore su 24, sette giorni su sette. Questo quanto propone Fibra Aruba, l’offerta base della società italiana specializzata nei servizi di web hosting e data center.

Per quanto riguarda la velocità in download di 10 Gbps, si tratta di un valore che può essere raggiunto sommando la velocità di Wi-Fi e porte ethernet. Inoltre, come accennato qui sopra, sono da considerarsi come servizi aggiuntivi, da acquistare cioè a parte se si vuole personalizzare la propria offerta base, che presenta una velocità in download fino a 1 Gbps.

Una delle funzionalità più interessanti è Stop&Go, servizio che consente di mettere la connessione in pausa per 30 giorni consecutivi una volta ogni anno, risparmiando così sui costi dell’offerta. Tale opzione è già inclusa sia in Fibra Aruba (offerta base) che in Fibra All-In (la promozione che include anche il router).

Puoi verificare la copertura della fibra Aruba per la tua area direttamente su questa pagina del sito ufficiale. Tramite la stessa pagina poi è possibile attivare l’offerta.