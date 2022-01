Fibra Iliad: come verificare la copertura

L'annuncio ufficiale della fibra Iliad ha destato parecchio interesse, sia per il prezzo competitivo a cui è proposto il servizio sia per alcune delle caratteristiche offerte, a partire dal supporto ai 5 gigabit. In molti si stanno chiedendo: da me è disponibile? Per scoprirlo non bisogna far altro che verificare la copertura.

Fibra Iliad, copertura: come verificarla online

È davvero facile: basta raggiungere la pagina del sito ufficiale predisposta dall'operatore a tale scopo. L'operazione dura pochi secondi, è sufficiente inserire il proprio indirizzo (provincia, comune, CAP, via e civico) per ricevere un responso immediato.

Se la rete su cui poggia la fibra Iliad ancora non raggiunge il domicilio è possibile lasciare l'indirizzo email. Si verrà così contattati non appena la situazione cambierà.

Se invece il servizio è disponibile compare un messaggio che riepiloga le condizioni contrattuali proposte. Ricordiamole: 15,99 euro al mese per chi è già in possesso di un'utenza mobile dell'operatore con pagamento automatico, altrimenti 23,99 euro al mese.

È chiesto un contributo da 39,99 euro per l'installazione, da versare solo una volta in seguito alla sottoscrizione del contratto. È inoltre prevista la fornitura del dispositivo Iliadbox in comodato d'uso gratuito. Nella spesa è inclusa la possibilità di effettuare chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali oltre che verso oltre 60 destinazioni internazionali.

C'è poi la possibilità di ottenere un WiFi extender (nell'immagine qui sotto) aggiungendo 1,99 euro al mese. In questo modo il segnale wireless raggiunge in ogni angolo e in ogni stanza delle abitazioni più grandi, senza interruzioni o rallentamenti.

Secondo i numeri resi noti dall'operatore, al momento la fibra di Iliad garantisce la copertura per circa 7,4 unità immobiliari in Italia. Il numero è destinato a crescere in futuro, grazie ai cantieri attivi su tutto il territorio per portare la connettività a banda ultralarga in tutte le case, gli uffici e le aziende.