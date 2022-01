Fibra Iliad: servizi inclusi e costi dell'offerta

Iliad vuole rivoluzionare anche il mercato della connettività a banda larga in Italia con il lancio dell'offerta FTTH su rete Open Fiber. Durante l'evento trasmesso in streaming, l'amministratore delegato Benedetto Levi ha svelato le caratteristiche del router iliadbox e il prezzo dell'abbonamento per clienti Iliad e non. L'operatore ha garantito la massima trasparenza, quindi sul sito sono elencati tutti i servizi inclusi e i vari costi.

Fibra Iliad: servizi e costi

L'offerta FTTH di Iliad può essere sottoscritta a 15,99 euro/mese (clienti mobile Iliad) o 23,99 euro/mese (clienti di altri operatori). Il prezzo include il router iliadbox in comodato d'uso gratuito che deve essere restituito entro 30 giorni in caso di disdetta per evitare di pagare una penale di 149,00 euro. Per il passaggio ad un altro operatore viene addebitata una somma di 19,00 euro.

Al momento della registrazione deve essere corrisposta una somma di 39,99 euro per l'intervento da parte di un tecnico Open Fiber. Il router viene installato “al primo punto accessibile dall’ingresso“. Se l'utente vuole posizionare l'iliadbox in un punto più distante (fino a 20 metri) deve pagare altri 69,00 euro per il prolungamento ottico. Il ribaltamento (opzionale) delle prese costa invece 39,00 euro.

L'offerta include chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili, oltre ai seguenti servizi:

Segreteria telefonica

Opzioni personalizzazione segreteria telefonica

Utente non disponibile (blocco chiamate in entrata)

Opzione chiamata in anonimo

Visualizzazione numero delle chiamate

Dettaglio traffico chiamate

Controllo consumi da area personale

Nessun scatto alla risposta

Blocco numeri nascosti

I servizi esclusi sono: trasferimento di chiamata verso numeri nazionali fissi e mobili (0,05 euro/minuto, tariffati 0,01 euro/secondo fino a 18 secondi e poi 0,01 euro ogni 12 secondi) e invio fattura in formato cartaceo (1,99 euro/mese). L'utente può chiedere il blocco delle chiamate verso numerazioni a sovrapprezzo (178, 199, 892, 893, 894, 895 e 899) tramite il sevizio di assistenza al numero 177 (gratuito da linea fissa e mobile).