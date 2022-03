Iliad: oltre 8,5 milioni di utenti in Italia

Iliad ha comunicato i risultati finanziari del 2021, alcuni dei quali erano stato anticipati a gennaio in occasione del lancio dell’offerta FTTH. L’azienda francese ha chiuso l’anno con oltre 8,5 milioni di utenti e una quota di mercato superiore al 10%. Il CEO Thomas Reynaud ha confermato la trattativa con WindTre per la condivisione della rete mobile.

Iliad continua a crescere in Italia

Iliad è arrivata in Italia nel 2016, ma l’offerta commerciale è stata presentata a maggio 2018. In meno di quattro anni ha quindi superato quota 8,5 milioni di abbonati mobile. Il fatturato del 2021, pari a circa 802 milioni di euro, è aumentato del 19% rispetto al 2020.

Nel corso del 2021 sono stati effettuati investimenti per 431 milioni di euro, la maggioranza dei quali destinati alla realizzazione della propria infrastruttura di rete radio mobile (oltre 8.700 siti attivati). Al momento del suo arrivo in Italia, Iliad aveva acquistato le frequenze e i siti dismessi da WindTre in seguito alla fusione tra Wind e 3 Italia.

Il successo dell’operatore deriva soprattutto dai prezzi bassi e dalla massima trasparenza nei confronti dei consumatori (anche se qualcuno non è d’accordo con questa affermazione). Secondo un’indagine di Ipsos, il tasso di soddisfazione degli utenti è superiore al 97%.

Il 25 gennaio è stata lanciata l’offerta FTTH che include il router iliadbox con velocità complessiva di 5 Gbps. Il costo dell’abbonamento è 15,99 euro/mese per i già clienti mobile e 23,99 euro/mese per gli altri. All’inizi di febbraio, l’azienda aveva tentato l’acquisizione di Vodafone Italia, ma senza successo.

Quasi certa invece la firma della joint venture con WindTre per la condivisione della rete mobile. Grazie all’accordo, i due operatori potrebbero partecipare ai due bandi del Piano Italia 5G.