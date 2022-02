iliad: l'offerta per Vodafone Italia è ufficiale

Non abbiamo dovuto attendere molto per l’ufficialità: iliad punta all’acquisizione di Vodafone Italia. Ora non è più solo una voce di corridoio, l’offerta è sul tavolo. La palla passa dunque nelle mani della telco britannica, chiamata a valutare la proposta avanzata dall’operatore francese per il controllo del business (e degli asset) nel nostro paese.

iliad fa sul serio per l’acquisizione di Vodafone in Italia

Non è stata resa nota l’entità dell’investimento economico, ma alcune indiscrezioni la stimano in circa 14 miliardi di euro. Ad ogni modo, la trattativa è in corso, come confermato dalla breve dichiarazione del CEO Thomas Reynaud affidata alla redazione di Bloomberg. La riportiamo di seguito in forma tradotta.

iliad ha inoltrato un’offerta a Vodafone per l’acquisizione del 100% di Vodafone Italia.

In programma già entro i prossimi giorni gli incontri dell’azienda con le autorità nostrane, AGCM e AGCOM, al fine di illustrare i dettagli dell’operazione e accogliere eventuali obiezioni di natura antitrust. Per ovvi motivi, le fonti delle informazioni circolate sono rimaste anonime.

Le ambizioni della società relative al territorio italiano sono cosa nota ormai da tempo. Il debutto con l’offerta mobile risale al 2018. Di lì a breve, il gruppo si è dimostrato capace di conquistare una fetta non indifferente di market share, grazie a una strategia composta da tariffe aggressive e campagne di marketing efficaci su ogni canale, dalla TV al Web. Nelle scorse settimane, invece, l’esordio del servizio per la connettività in fibra ottica, anch’esso caratterizzato da prezzi particolarmente contenuti: si parte da soli 15,99 euro mensili a fronte della possibilità di disporre di una banda che arriva a 5 GBit/s complessivi in download e a 700 Mbit/s in upload.

In primo piano nell’immagine di apertura Benedetto Levi, CEO iliad per il nostro paese. Nelle sue mani c’è iliadbox, il router progettato internamente e fornito con la sottoscrizione del contratto.

