iliad: l'offerta per acquisire Vodafone in Italia

Aumentano col passare delle ore le probabilità di assistere a breve a un annuncio riguardante l’acquisizione del business di Vodafone in Italia da parte di iliad. L’indiscrezione lanciata questa mattina da Bloomberg è seguita ora dalla comparsa di dettagli in merito all’offerta messa sul tavolo dalla telco francese. L’obiettivo sembra essere quello di chiudere con successo la trattativa a stretto giro.

Vodafone Italia: pronta l’acquisizione di iliad?

Il gruppo guidato da Xavier Niel (e in Italia da Benedetto Levi) sarebbe pronto a staccare un assegno dall’importo pari a 14 miliardi di euro, così da arrivare alla stretta di mano. In questo modo, otterrebbe il controllo degli asset al momento gestiti dal competitor britannico nel nostro paese. A rendere nota la cifra è la redazione del Sole 24 Ore. Al momento utilizzare il condizionale è d’obbligo, poiché mancano commenti in merito da parte di entrambe le realtà interessate.

Le voci di corridoio relative alla possibile fusione circolate a fine gennaio sono state prontamente smentite. Oggi non si registrano invece repliche dalle due società. Per chi da tempo segue l’evolversi di questo tipo di operazioni equivale a una mezza conferma.

iliad ha già dimostrato di saper aggredire il mercato nostrano, grazie a una strategia che si compone di tariffe aggressive e campagne di marketing efficaci. L’esordio nell’ambito mobile risale al 2018, arrivando a conquistare piuttosto rapidamente una fetta importante della torta. A farne le spese i competitor. A fine gennaio 2022 è stato annunciato il debutto dell’offerta per la connettività in fibra ottica, con caratteristiche avanzate a partire dalla disponibilità di una banda complessiva da 5 Gbit/s e prezzi a partire da 15,99 euro mensili.

Tornando all’ipotetica acquisizione del business di Vodafone in Italia, lo stesso CEO locale Benedetto Levi ha confidato il mese scorso alla redazione di Bloomberg la possibilità di giungere al controllo di un competitor all’interno del territorio.

