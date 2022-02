iliad e Vodafone Italia: acquisizione in vista?

Archiviati i rumor di una possibile fusione tra le due realtà circolati nelle scorse settimane, si torna a parlare di un’ipotetica stretta di mano all’orizzonte tra iliad e Vodafone. La telco francese sarebbe pronta a mettere a segno l’acquisizione del business gestito in Italia dal competitor britannico. È quanto sostiene una nuova indiscrezione comparsa oggi sulle pagine di Bloomberg, citando fonti ritenute a conoscenza della trattativa, ma per ovvie ragioni rimaste anonime.

Vodafone Italia passerà nelle mani di iliad?

Doveroso precisare come, al momento, il tutto sia da etichettare come voce di corridoio, in assenza di conferme o smentite ufficiali. Interpellate in merito, le due società non hanno rilasciato alcun commento. Stando a quanto trapelato, l’offerta avanzata da Xavier Niel sarebbe però già sul tavolo.

La rivelazione ha immediatamente innescato un aumento per il valore del titolo Vodafone in borsa. Il gruppo è da tempo alla ricerca di intese in territori ritenuti di importanza strategica come quelli di Italia, Spagna, Portogallo e Regno Unito. Per il mercato delle telco si intravede la prospettiva di un consolidamento.

A tal proposito, non si possono non richiamare alla mente le parole di Benedetto Levi, CEO di iliad per il nostro paese. Il mese scorso, proprio in occasione di un’intervista concessa alla redazione di Bloomberg, l’amministratore delegato ha fatto riferimento alla possibile acquisizione di un concorrente locale.

Le ambizioni di Iliad relative al nostro mercato sono cosa nota. Dall’esordio avvenuto nel 2018 in poi il giro d’affari è andato via via crescendo, grazie al successo della formula proposta nel segmento mobile, facendo leva su tariffe competitive e su un’azzeccata campagna di marketing.

Da poco la società ha lanciato nel nostro paese la propria offerta per la connettività in fibra ottica, con velocità fino a 5 Gbit/s (tramite il dispositivo iliadbox visibile qui sopra) e prezzi a partire da 15,99 euro mensili.

Aggiornamento (08/02/2022): disponibili nuovi dettagli in merito al valore dell’offerta avanzata da iliad, tutti i dettagli nell’articolo dedicato.

Consulta tutte le ultime offerte di Punto Informatico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.