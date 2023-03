Iliad: aumentano ricavi e abbonati nel 2022

Bilancio annuale molto positivo per Iliad. L’operatore ha registrato un incremento dei ricavi e del numero di abbonati nel 2022. L’ultimo trimestre dell’anno scorso è il 19esimo trimestre positivo consecutivo. Nel comunicato stampa sono evidenziati anche gli investimenti fatti in Italia in termini di occupazione e infrastrutture. C’è inoltre un riferimento alla sostenibilità ambientale.

Crescono abbonati mobile e FTTH

Iliad ha registrato in Italia ricavi per 927 milioni di euro nel 2022, ovvero il 15,5% in più rispetto agli 802 milioni di euro del 2021. Notevole incremento per il margine operativo lordo, passato da 80 a 211 milioni di euro. L’intero gruppo ha invece registrato ricavi per 8,4 miliardi di euro (+10,3%) e un utile netto di 758 milioni di euro (+44,1%).

Solo nel 2022 sono state attivate oltre un milione di utenze mobile, quindi il totale a superato i 9,5 milioni. Dati positivi anche per l’offerta FTTH, introdotta a gennaio 2022. Gli abbonati sono circa 109.000 e rappresentano circa il 3,4% del segmento FTTH. Il numero aumenterà sicuramente grazie all’accordo sottoscritto con FiberCop.

Nonostante il rincaro delle materie prime e dell’energia, Iliad ha investito in Italia oltre 3,8 miliardi di euro fino a giugno 2022, contribuendo all’aumento dei posti di lavoro (saldo positivo di 83.000 posti tra diretto, indiretto e indotto). Grazie alla disponibilità della rete mobile, Iliad ha ricevuto il premio Availabilty Award 2022 da Opensignal.

L’azienda ha infine adottato il piano di ottimizzazione energetica per ridurre i consumi nell’ambito della sostenibilità ambientale. Nelle ore notturne vengono spente alcune frequenze 4G/5G delle stazioni radio. L’obiettivo è raggiungere la “carbon neutrality” entro il 2035.

