Auricolari JBL Tune Flex TWS: sconto ESCLUSIVO del 15%

Gli auricolari Bluetooth senza fili JBL Tune Flex TWS rappresentano la scelta ideale per chi cerca un’esperienza sonora di alta qualità. Oggi grazie a un super sconto del 15% su Amazon, sono un’occasione da non perdere al prezzo speciale di soli 84,89 euro, anziché 99,99 euro.

Auricolari JBL Tune Flex TWS: difficile trovare di meglio a questo prezzo

La tecnologia JBL Pure Bass, integrata nei driver da 12 mm, garantisce un suono potente e bassi profondi che permettono di percepire ogni singolo battito della musica. L’esperienza immersiva offerta da questi auricolari è completata dalla cancellazione attiva del rumore, che elimina le distrazioni esterne per una concentrazione totale sulla tua musica preferita. Tuttavia, grazie alla funzione Ambient Aware, è possibile rimanere consapevoli dell’ambiente circostante, mentre l’opzione TalkThru consente di conversare senza dover rimuovere gli auricolari.

I JBL Tune Flex sono dotati di quattro microfoni che assicurano una chiarezza di voce ottimale durante le chiamate, rendendoli perfetti per le conversazioni di lavoro o con gli amici. La batteria ha un’autonomia di 8 ore, che può essere estesa fino a 24 ore utilizzando la custodia di ricarica. Inoltre, grazie alla ricarica rapida, bastano solo 10 minuti per ottenere 2 ore di riproduzione aggiuntive.

Progettati per offrire comfort e resistenza, questi auricolari ergonomici sono impermeabili con certificazione IPX4, il che li rende resistenti all’acqua e al sudore. Questo li rende ideali per essere utilizzati durante gli allenamenti in palestra o le corse all’aperto. Inoltre, gli inserti auricolari sono disponibili in tre misure diverse, garantendo una vestibilità sicura e confortevole per ogni tipo di orecchio.

L’acquisto dei JBL Tune Flex TWS su Amazon include una serie di accessori utili: una custodia di ricarica, un cavo di ricarica USB-C, tre misure di inserti auricolari, una guida rapida e una scheda di sicurezza. L’app JBL, inoltre, permette di personalizzare ulteriormente l’esperienza sonora in base alle proprie preferenze.

Approfitta subito di questa offerta su Amazon e porta la tua esperienza musicale a un livello superiore con gli auricolari JBL Tune Flex TWS. Non lasciarti sfuggire questa opportunità e falli subito tuoi al prezzo ridicolo di soli 84,89 euro.