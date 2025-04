Framework Laptop 12: via ai preordini in Europa

L’azienda californiana ha comunicato che gli utenti europei, canadesi, britannici e statunitensi possono ordinare il nuovo Framework Laptop 12. Il notebook convertibile con schermo da 12,2 pollici era stato annunciato a fine febbraio 2025. Un post sul blog ufficiale illustra l’impatto dei dazi introdotti da Trump.

Framework Laptop 12: specifiche e prezzo

Il Framework Laptop 12 è il primo notebook convertibile dell’azienda californiana. Ha uno schermo touch da 12,2 pollici (1920×1200 pixel), processori Intel i3-1315U o i5-1334U, fino a 16 GB di RAM, SSD da 512 GB, connettività Wi-Fi 6E, webcam full HD, altoparlanti stereo, jack audio, batteria da 50 Wh e quattro porte di espansione.

Scegliendo la versione DIY è possibile installare fino a 48 GB di RAM DDR5-5200, SSD M.2 2230 fino a 2 TB e Linux in alternativa a Windows 11. Il prezzo base di questa versione è 599 euro, mentre il prezzo base della versione con RAM, SSD e sistema operativo è 879 euro. Le spedizione inizieranno nel mese di giugno.

A causa dei nuovi dazi introdotti da Trump, l’azienda aveva posticipato i preordini per gli utenti statunitensi. I notebook sono prodotti a Taiwan, quindi erano soggetti all’aliquota del 32%. Trump ha successivamente ridotto l’aliquota al 10% per 90 giorni, per cui Framework ha avviato i preordini anche negli Stati Uniti.

Per le configurazioni più economiche dei notebook non è possibile assorbire il dazio, quindi gli ordini sono stati sospesi. La maggioranza dei moduli viene prodotta in Cina, quindi sono soggetti al dazio del 125%. Una parte dei costi verranno assorbiti dall’azienda californiana, ma il prezzo finale è stato ugualmente aumentato per gli utenti statunitensi.