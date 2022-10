Iliad Italia spegne le frequenze per limitare i consumi

Iliad Italia ha annunciato il piano di ottimizzazione energetica che prevede una serie di azioni e impegni con l’obiettivo di ridurre i consumi, senza determinare un impatto negativo per gli utenti. Una delle misure comporta lo spegnimento notturno di alcune frequenze sulla rete mobile.

Risparmio energetico e sostenibilità

Il piano di ottimizzazione energetica per l’Italia è simile a quello presentato in Francia. Prevede tre misure principali, tra cui switch-off di alcune frequenze sulla rete mobile. Durante le ore notturne, quando il traffico diminuisce, le antenne delle stazioni radio metteranno in stand-by le frequenze 4G di 2.100 e 2.600 MHz, e la frequenza 5G di 3.700 MHz.

Il traffico verrà monitorato in tempo reale e, in caso di necessità, Iliad riattiverà le frequenze. Questa iniziativa permetterà di ridurre i consumi fino al 10% per ogni sito radio.

Il risparmio energetico può essere ottenuto passando dal rame alla fibra ottica, in quanto una linea FTTH consuma fino a quattro volte meno. Iliad sottolinea inoltre che la sua iliadbox è stata progettata per durare almeno 10 anni. Ciò riduce la spazzatura elettronica e migliora la sostenibilità ambientale.

Altre azioni prevedono la riduzione della durata di accensione delle luci interne ed esterne degli store e lo spegnimento delle Simbox nelle ore notturne (i consumi diminuiranno del 40%). Infine, Iliad invita gli utenti ad utilizzare la funzione di pianificazione della iliadbox per disattivare il WiFi nelle ore notturne o quando non c’è nessuno nell’abitazione.

