Monopattino Lamborghini Alext: sconto IMPERDIBILE del 20%

Un’icona di lusso e tecnologia si fonde nella perfezione con il monopattino elettrico Lamborghini Alext. Con il suo design elegante e prestazioni eccezionali, questo e-scooter è destinato a rivoluzionare il tuo modo di muoverti in città. Oggi, con uno sconto straordinario del 20% su Amazon, non puoi lasciarti sfuggire questa opportunità di acquistarlo al prezzo speciale di soli 1.040,66 euro, anziché 1.299,00 euro. Inoltre se vuoi, puoi pagarlo in comode rate a tasso zero, usando il servizio di finanziamento Cofidis come metodo di pagamento in fase di check-out.

Monopattino Lamborghini Alext: oltre 250 euro di sconto

La sicurezza è al centro del Lamborghini Alext, con caratteristiche innovative che ti mettono al riparo da ogni eventualità. I freni su entrambe le ruote, il cicalino, gli indicatori di direzione e le luci anteriori e posteriori assicurano una guida sicura in ogni situazione. E grazie alla tecnologia KERS, ogni volta che azioni i freni stai anche recuperando energia, estendendo così l’autonomia di questo straordinario mezzo di trasporto.

Parlando di autonomia, il Lamborghini Alext non delude. Con una batteria da 600 Wh, può raggiungere fino a 40 km con una sola carica, permettendoti di esplorare la città senza preoccupazioni. E quando è il momento di ricaricare, basta collegare il caricabatterie sul lato destro della pedana e lasciar fare alla tecnologia.

Le sospensioni anteriori e posteriori assorbono gli urti, garantendo una guida liscia e confortevole su qualsiasi tipo di terreno. E con gli pneumatici da 11” Tubeless, il rischio di forature è ridotto al minimo, assicurandoti una guida senza problemi.

Il motore potente da 500W fa del Lamborghini Alext una vera belva delle strade urbane. Affronta salite ripide fino al 22% e raggiunge una velocità massima di 20 km/h, offrendoti prestazioni eccezionali in ogni situazione.

Il monopattino elettrico Lamborghini Alext è la scelta perfetta se stai cercando il massimo in termini di stile, prestazioni e tecnologia. E con il 20% di sconto su Amazon, non c’è mai stato un momento migliore per fare l’acquisto più intelligente della tua vita. Non perdere ulteriore tempo e fallo tuo al prezzo competitivo di soli 1.040,66 euro, prima che questa promozione finisca.