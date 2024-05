OnePlus Nord Buds 2 al nuovo MINIMO STORICO su Amazon: offerta imperdibile!

Amanti della musica alla caccia di un nuovo paio di auricolari per uso quotidiano, attenzione: Amazon ha l’offerta perfetta per voi! Riguarda nello specifico le cuffiette OnePlus Nord Buds 2, attualmente vendute al nuovo minimo storico grazie a una offerta lampo limitata esclusivamente al modello Lightning White. Approfittane prima che finiscano le scorte e ricevi il dispositivo in pochi giorni!

OnePlus Nord Buds 2: offerta TOP per poco tempo

Gli auricolari OnePlus Nord Buds 2 godono anzitutto del nuovo algoritmo BassWave, pensato per migliorare dinamicamente l’audio gestendo bassi più profondi e mantenendo le voci cristalline, per un suono bilanciato in ogni momento, con ogni canzone. Tramite la cancellazione attiva del rumore fino a 25 dB, inoltre, potrai immergerti ulteriormente nell’album che preferisci, rilassandoti e isolandoti da rumori esterni, ovunque ti trovi.

Se sei in possesso di uno smartphone OnePlus la connessione è ancora più rapida e potrai persino provare l’esperienza Dolby Atmos, associata oltretutto al sintonizzatore audio Dirac integrato. Lato autonomia, gli auricolari possono offrire un massimo di 7 ore di ascolto senza ricarica, o 36 ore con uso completo della custodia.

Comprando gli auricolari ora accederai al prezzo più basso di sempre, pari a 46,30 euro: il precedente minimo storico era di 50,40 euro, mentre il prezzo consigliato è di 69 euro. Si tratta pertanto di uno sconto del 33%, con consegna a costo zero in massimo due giorni.