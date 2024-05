iPhone 14 a un prezzo TOP su Amazon: versione 128GB al 20% in meno

Sempre desiderato avere un iPhone tutto per te? Ora su Amazon puoi trovare il modello base della generazione scorsa a un prezzo molto interessante. Il portale di e-commerce di Seattle sta infatti rilanciando iPhone 14 da 128 GB al 20% in meno, avvicinandolo di molto al prezzo più basso di sempre, distante appena 20 euro rispetto al cartellino attuale. Inoltre, la consegna è gratuita se sei abbonato a Prime!

iPhone 14 imperdibile su Amazon: le specifiche

Come da tradizione, vediamo le specifiche tecniche del dispositivo prima di analizzare l’offerta nel dettaglio. In questo caso stiamo riprendendo la promozione su iPhone 14 da 128 GB con scocca colore Giallo, perfetta per l’estate e appariscente in ogni stagione. Per lo schermo è stata adottata la soluzione proprietaria Super Retina XDR OLED con diagonale da 6,1 pollici, mentre lato fotocamera notiamo la dotazione di sensori da 12 MP con supporto alle riprese anche in 4K.

Il cuore pulsante è il chipset A15 Bionic ad alta efficienza energetica, per un massimo di 20 ore di riproduzione video ininterrotta (secondo il produttore). Il sistema operativo alla prima accensione è iOS 16 e viene garantito il supporto continuo ancora per diversi anni.

Il costo dello smartphone allo stato attuale è di 699 euro al posto di 879 euro, con pagamento effettuabile anche in 5 mensilità senza interessi secondo piano proposto da Amazon stessa. Come anticipato, la consegna è gratuita per tutti i consumatori abbonati a Prime.