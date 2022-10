iliad e Fastweb insieme per la fibra FTTH

È ufficiale il nuovo accordo che unisce iliad e Fastweb. La stretta di mano permetterà alla prima delle due realtà di consolidare ulteriormente la propria presenza all’interno del mercato italiano per quanto concerne la connettività in fibra FFTH. Beneficerà della coperta garantita dalla seconda in tutto il territorio nazionale.

Fibra FTTH: accordo siglato tra iliad e Fastweb

Fastweb si impegna a fornire a iliad, in modalità wholesale, la connettività a banda ultralarga basata sulla tecnologia Fiber-to-the-Home. Quest’ultima sarà così in grado di raggiungere, entro l’inizio del 2023, un totale pari a oltre 10 milioni di unità abitative distribuite nel paese. Riportiamo di seguito il commento di Benedetto Levi, Amministratore Delegato di iliad, contenuto nel comunicato stampa giunto in redazione.

Il nostro obiettivo è offrire ai nostri utenti il miglior servizio di connettività in fibra in aree sempre più estese del Paese. L’accordo con Fastweb è un passo importante in questa direzione e non possiamo che esserne molto soddisfatti.

Fastweb si impegna inoltre ad arrivare a coprire, con la propria rete ultrabroadband, più di 14,5 milioni di unità abitative entro il 2025, attraverso una nuova e potenziata strategia di espansione dell’infrastruttura gestita. Chiudiamo con le parole di Alberto Calcagno, Amministratore Delegato dell’azienda.

Con questo accordo, Fastweb rafforza la propria strategia di presenza nel mercato wholesale di connettività ultrabroadband. Oltre a fornire servizi a banda ultralarga a famiglie e imprese, mettiamo la nostra infrastruttura di eccellenza a disposizione degli altri operatori per accelerare la diffusione di servizi a banda ultralarga in tutte le aree del Paese. Siamo orgogliosi che Iliad, che ha recentemente lanciato i propri servizi nel segmento del fisso, abbia deciso di affidarsi alla nostra rete e al nostro know-how tecnologico.

