Fibra ultraveloce e gas insieme? Con Fastweb si può

Lo slogan di Fastweb “Insieme paghi meno” parla chiaro: per coloro che sono già clienti di Eni Plenitude, l’operatore di fibra ultraveloce garantisce un risparmio di 36 euro all’anno. Ma di quale offerta stiamo parlando e quali cambiamenti offre rispetto a quella standard?

Gli utenti che usufruiscono dei servizi Eni Plenitude (gas, elettricità o entrambi) possono sottoscrivere il piano tariffario “standard” Fastweb Casa a un costo mensile inferiore rispetto all’offerta per gli altri utenti.

Le tariffe e i piani attuali includono le seguenti caratteristiche:

chiamate illimitate verso i numeri fissi e mobili nazionali;

connessione ADSL, fibra misto rame o fibra ottica fino a 1 Gbps illimitata;

attivazione gratuita;

modem NeXXt in comodato d’uso gratuito e con integrata Alexa;

zero vincoli di permanenza;

30 giorni di prova gratuita e con un rimborso totale delle spese nel caso in cui il cliente non sia soddisfatto.

Tra gli altri servizi che potrebbero essere inclusi, sono presenti la navigazione fuori porta con gli hotspot WOW FI e lo spazio cloud illimitato e gratuito per l’archiviazione dei dati su WOW Space

Fibra ultraveloce e gas insieme: come funziona?

Quindi, l’offerta Fastweb per i clienti Eni Plenitude non è diversa dalle caratteristiche dell’offerta commerciale per la quasi totalità dei clienti, ma i prezzi sono modificati e garantiscono risparmi molto interessanti, maggiormente nel lungo termine.

Innanzitutto, il prezzo dell’offerta Fastweb per la fibra ultraveloce è 18,95 euro al mese per i primi due anni, scaduti i quali passerà a 25,95 euro al mese.

Questa offerta è esattamente uguale alle altre. Può essere effettuata online entrando in questa pagina.

Prima di sottoscrivere l’offerta, è fondamentale munirsi dei dati della fornitura Eni per ottenere lo sconto su internet e telefono.

Entrando nel dettaglio, il risparmio mensile sulla bolletta del gas è di 3,00 euro, mentre per gas e luce insieme è di 6,00 euro al mese. Conveniente, vero?

